Palm Beach, Florida.— Los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ucraniano, Volodimir Zelensky, se mostraron optimistas tras su reunión de ayer; Trump aseguró que Ucrania y Rusia están “más cerca que nunca”, pero reconoció que el tema del territorio que el gobierno de Vladimir Putin reclama está entre los más “espinosos” y que las negociaciones aún podrían fracasar.

Antes de esa reunión, Trump tuvo una conversación telefónica de dos horas y media con el presidente Putin. Trump insistió en que creía que Putin todavía quiere la paz, aun cuando Rusia lanzó otra ronda de ataques contra Ucrania mientras Zelensky viajaba a Estados Unidos para su reunión con Trump, realizada en la residencia de éste en Mar-a-Lago, en Florida.

“Rusia quiere que Ucrania tenga éxito”, dijo Trump durante una conferencia de prensa tras la reunión con Zelensky, a quien describió repetidamente como “valiente”. El líder ucraniano reaccionó con sorpresa a la declaración sobre Rusia.

Trump describió el tema del Donbás, el territorio oriental de Ucrania en primera línea de combate, como una cuestión “sin resolver”, pero afirmó que hubo avances. Zelensky añadió que la postura de Ucrania es “muy clara” con respecto a Donbás y difiere de la de Rusia.

“Tenemos que respetar nuestra ley y a nuestro pueblo”, dijo Zelensky, quien añadió que, a final de cuentas, este asunto deberá ser resuelto por el pueblo ucraniano y dejó abierta la puerta a un referéndum. “Podemos celebrar un referéndum sobre cualquier punto” del plan de paz, afirmó. Son los ucranianos, dijo, quienes tienen que votar, “porque es su tierra, la tierra no de una sola persona. Es la tierra de nuestra nación desde hace generaciones”.

Zelensky dejó claro también que está dispuesto a que Ucrania celebre elecciones presidenciales e incluso señaló que podría hacerse de forma simultánea con un referéndum sobre el plan de paz.

“Ucrania está dispuesta a hacer lo que sea necesario para detener esta guerra”, había dicho ya Zelensky el sábado, acusando que los ataques rusos prueban que este país no quiere la paz.

Mientras las negociaciones siguen atoradas por el tema del territorio, donde sí se ha logrado un destrabe es en el tema de las garantías de seguridad que exige Ucrania a cambio de cesar en su insistencia de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Trump aseguró que Ucrania tendrá “fuertes garantías de seguridad” si prospera el plan de paz, y Zelensky dijo que los avances en este sentido constituyen un “hito”.

Según Trump y Zelensky, más de “95%” de los asuntos del plan de paz de 20 puntos están resueltos. Entre otras cosas, se acordó crear “grupos de trabajo” entre los principales colaboradores del presidente estadounidense para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania “en las próximas semanas”.

Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos ni tampoco lugares.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y con sus socios estadounidenses para consolidar los avances para un acuerdo de paz, pero subrayó que para alcanzarlo “es fundamental contar con garantías de seguridad sólidas desde el primer día”.

El Kremlin, por su lado, indicó en un comunicado que en la llamada de más de una hora con Trump, Putin accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Al mismo tiempo, instó a Ucrania a “tomar una decisión valiente” sobre el Donbás para terminar la guerra.