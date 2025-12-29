Más Información

El Ejecutivo federal publicó la lista de mil 463 que agrupan bienes como maquillaje, cosméticos, electrodomésticos, muebles, juguetes, productos de plástico, importados de países con los que México no tiene un como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Tailandia.

En el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer que a partir del primero de enero de 2026 entrarán en vigor los que van del 5% al 50% y que serán productos como sobres de papel o de cartón, pañuelos y toallitas desechables, aparatos de cocción, calientaplatos, estufas, calderas, cocinas, parrillas, braseros, hornos de gas, radiadores, lavadoras, secadoras, juguetes que sean réplicas de armas de fuego o para lanzar agua, prendas de vestir, calzado, sombreros, entre otras cosas.

Los productos con mayor arancel, es decir, de 50% serán los para transporte de personas o mercancía, ya sea que operen con gasolina, o eléctricos. También tendrán arancel de 25% las motocicletas, radiadores de aceite, embragues y sus partes.

Están también siderúrgicos como de 0.5 milímetros, alambrón de hierro con diámetro inferior a 14 milímetros.

Pagarán 35% productos como llantas para autos de turismo, botellas y frascos de plástico, loncheras y cantimploras, determinados papeles higiénicos y sanitarios de mayor gramaje, papeles para impresión y artículos de papelería de mejor calidad, varias telas de algodón y poliéster para confección de, así como ciertos recubrimientos y papeles decorativos para paredes, cuando se importen de países con los que no tiene tratado de libre comercio.

Entre las confecciones que se afectarán con aranceles de 35% están las camisetas, blusas, camisas, pantalones ya sea casuales o formales, mezclilla, faldas, vestidos, ropa interior, calcetines, chamarras, abrigos, guantes y gorros.

Cubrecamas, edredones, cobertores, tapetes y alfombras, calzado urbano y deportivo, incluyendo tenis y zapato de tela, además de los especializados con punta metálica.

Con arancel del 20% están para correr o hacer ejercicio, ropa deportiva, juguetes de plástico, mochilas, maletas, artículos de plástico para el hogar como contenedores, organizadores y botes de basura, bicicletas, herramientas manuales básicas, artículos de papelería, utensilios de cocina de plástico o metal y electrónicos para el cabello como secadoras, planchas, así como rasuradoras eléctricas básicas.

El gobierno federal publicó este 29 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la ”, de los cuales el 40% son bienes finales y el 60% insumos.

En dicha publicación se dan a conocer los productos afectados por esa imposición arancelaria, cuyas importaciones significan 29 mil 400 millones de dólares, de bienes finales e que se pretenden sustituir por producción nacional.

