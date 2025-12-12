Esta semana, México puso en marcha una reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) que incrementa aranceles a más de un millar de productos o mercancías que se importan al país, una medida con la que el gobierno federal busca recaudar más de 70 mil millones de pesos (3 mil 500 millones de dólares), proteger alrededor de 350 mil empleos y fortalecer sectores clave de la industria nacional.

1. ¿A cuántos productos afecta?

La reforma contempla mil 463 fracciones arancelarias de la LIGIE, distribuidas en sectores manufactureros, de consumo y bienes intermedios, aunque de este total, 316 fracciones permanecen exentas, mientras que el resto mantiene o incrementa su carga arancelaria.

2. Sectores involucrados

Los ajustes se concentran en 19 industrias consideradas estratégicas, como son los sectores textil, donde se prevén aumentos a 398 fracciones arancelarias, vestido, con 308, siderúrgico (248), autopartes (141), plásticos (79), calzado (49).

Asimismo, en papel y cartón (47), juguetes (37), muebles (28), vidrio (25), jabón (24), aluminio (21), electrodomésticos (18), productos de marroquinería (18), autos ligeros (13), motocicletas (8) y remolques (1).

En conjunto, estos sectores representan cerca del 8.3% del total de las importaciones realizadas por México en 2024.

Camiones entre contenedores apilados en una terminal marítima en Chongqing, China. (24/04/2025) Foto: AP

3. Países afectados y la sombra de China

La medida no está dirigida a un solo país, como ha asegurado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pero impacta sobre todo a importaciones provenientes de naciones sin tratado comercial con México, como China, Vietnam, Corea del Sur, India, Indonesia, Tailandia, Brasil, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

Más del 75% de las importaciones sujetas al ajuste se concentra en estos países, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

4. Magnitud de los aranceles

Antes de la reforma, 341 fracciones ya pagaban aranceles de 35%, y 302 tenían tasas de 10%.

Con los cambios, se elevan aranceles en productos terminados; en algunos casos, las tasas alcanzan 35% y hasta 50%, especialmente en bienes finales como vehículos importados.

5. Recaudación esperada y objetivos económicos

La Secretaría de Economía estima una recaudación anual cercana a 70 mil millones de pesos (unos 3 mil 300 millones de euros), además de proteger 350 mil empleos, principalmente en manufactura, textil, calzado y automotriz.

Además, incentivar la sustitución de importaciones, aumentar el contenido nacional de las cadenas productivas, así como aprovechar capacidad instalada, que en manufactura ronda el 81%.

Con los cambios, se elevan aranceles en productos terminados; en algunos casos, las tasas alcanzan 35% y hasta 50%, especialmente en bienes finales como vehículos importados.

6. Impacto en inflación

El CEFP estima que el efecto inflacionario será limitado, la misma estimación que tiene la Secretaría de Economía, toda vez que los bienes afectados tienen baja ponderación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC).

En un escenario extremo, el impacto sería de hasta 0.3 puntos porcentuales, aunque el escenario base apunta a un efecto menor, cercano a 0.2 puntos anuales, por la posibilidad de sustitución de proveedores y producción nacional.

7. Revisión del T-MEC

Este giro proteccionista de México se produce cuando el país se prepara para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá T-MEC, previsto para el próximo año en medio de las amenazas constantes por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de su agresiva política comercial.

8.- La sombra de China

En un comunicado, el Senado mexicano indicó que la ley "busca implementar acciones concretas que permitan una interacción equilibrada del mercado", para evitar distorsiones económicas que puedan afectar la relocalización de los sectores productivos considerados estratégicos para México, así como la atracción de nuevas empresas e industrias de alto valor agregado.

Por su parte, China expresó horas después de la aprobación su “esperanza” de que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible” para más de mil 400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región.

