Beijing. China siempre se ha opuesto a los aumentos unilaterales de aranceles en todas sus formas, y exhorta a México a corregir sus prácticas incorrectas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible, dijo hoy jueves el Ministerio de Comercio a través de un portavoz.

El vocero hizo estas declaraciones en respuesta a una consulta de los medios sobre la aprobación por parte del Congreso mexicano de una propuesta para aumentar los aranceles a los socios que no pertenecen a acuerdos de libre comercio. Según informaron medios locales, los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

“Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas y evaluaremos más a fondo su potencial impacto”, dijo el portavoz, de acuerdo con la agencia china Xinhua.

Las medidas, si se implementan, perjudicarán sustancialmente los intereses de los socios comerciales relevantes, incluida China, aunque la propuesta aprobada incluyó algunos ajustes respecto a la versión de septiembre, como una cierta reducción en las tasas arancelarias propuestas para determinadas piezas de automóviles, productos industriales ligeros y textiles y confecciones, señaló.

Para salvaguardar los intereses de las industrias chinas pertinentes, el citado ministerio inició a finales de septiembre, de conformidad con la ley, una investigación dirigida a México sobre las barreras comerciales y de inversión, investigación que actualmente sigue en curso, según el vocero.

El funcionario añadió que China acoge con agrado que los países pertinentes resuelvan las disputas económicas y comerciales mediante acuerdos comerciales, pero aclaró que dichos acuerdos no deben lograrse a expensas del desarrollo del comercio global ni deben socavar los intereses legítimos de China.

“Esperamos que la parte mexicana otorgue gran importancia a este asunto y actúe con prudencia”, manifestó.

El portavoz enfatizó que China valora enormemente la relación económica y comercial entre China y México y promueve activamente el desarrollo sano y estable de la cooperación comercial y en materia de inversiones.

Debido al complejo y cambiante panorama internacional, afectado por el proteccionismo comercial, China espera que México pueda encontrar puntos en común con China, fortalecer la comunicación y el diálogo en los campos económico y comercial, gestionar adecuadamente las diferencias, profundizar la cooperación pragmática y mantener conjuntamente la relación económica y comercial bilateral en general, agregó el portavoz.

