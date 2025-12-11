Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

Beijing. siempre se ha opuesto a los aumentos unilaterales de en todas sus formas, y exhorta a México a corregir sus prácticas incorrectas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible, dijo hoy jueves el Ministerio de Comercio a través de un portavoz.

El vocero hizo estas declaraciones en respuesta a una consulta de los medios sobre la aprobación por parte del Congreso mexicano de una propuesta para aumentar los aranceles a los socios que no pertenecen a acuerdos de. Según informaron medios locales, los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

“Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas y evaluaremos más a fondo su potencial impacto”, dijo el portavoz, de acuerdo con la agencia china Xinhua.

Lee también

Las medidas, si se implementan, perjudicarán sustancialmente los intereses de los socios comerciales relevantes, incluida China, aunque la propuesta aprobada incluyó algunos ajustes respecto a la versión de septiembre, como una cierta reducción en las propuestas para determinadas piezas de automóviles, productos industriales ligeros y textiles y confecciones, señaló.

Para salvaguardar los intereses de las industrias chinas pertinentes, el citado ministerio inició a finales de septiembre, de conformidad con la ley, una dirigida a México sobre las barreras comerciales y de inversión, investigación que actualmente sigue en curso, según el vocero.

El funcionario añadió que China acoge con agrado que los países pertinentes resuelvan las disputas económicas y comerciales mediante , pero aclaró que dichos acuerdos no deben lograrse a expensas del desarrollo del comercio global ni deben socavar los intereses legítimos de China.

Lee también

“Esperamos que la parte mexicana otorgue gran importancia a este asunto y actúe con prudencia”, manifestó.

El portavoz enfatizó que China valora enormemente la y comercial entre China y México y promueve activamente el desarrollo sano y estable de la cooperación comercial y en materia de inversiones.

Debido al complejo y cambiante panorama internacional, afectado por el proteccionismo comercial, China espera que México pueda encontrar puntos en común con China, fortalecer la comunicación y el diálogo en los campos económico y comercial, gestionar adecuadamente las diferencias, profundizar la cooperación pragmática y mantener conjuntamente la relación económica y comercial bilateral en general, agregó el portavoz.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero. Foto: iStock / fizkes

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad

Nueva York. iStock/ travnikovstudio

Hoteles en Nueva York con 25% de descuento: Estos días tendrán los precios más bajos