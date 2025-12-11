El pleno del Senado de la República aprobó en su última sesión ordinaria, vía fast track y sin modificaciones a lo avalado por los diputados, las minutas que imponen aranceles a productos de origen asiático, así como cambios a la Ley de Salud que prohíben la producción y venta de vapeadores en México.

Con el voto en contra de MC, y en abstención del PAN y PRI, el pleno del Senado aprobó imponer aranceles a la importación de 316 productos asiáticos, a fin de proteger la industria y a los productores nacionales. La reforma fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación.

El decreto avalado con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones modifica mil 463 fracciones arancelarias en 17 sectores estratégicos y establece cuotas que van del 5% al 50% para productos provenientes de países como China, Corea del Sur y otros que no tienen acuerdos comerciales con México.

La reforma se deriva de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a avanzar hacia una “reindustrialización soberana, sostenible e incluyente”, mediante la aplicación de aranceles que igualen las condiciones de competencia frente a productos importados.

El senador panista Marko Cortés denunció que mientras la Cámara de Diputados tuvo al menos 45 días para analizar la iniciativa, al Senado le dieron apenas unas horas, por lo que cuestionó la pretensión de los legisladores del bloque oficialista de aprobar un dictamen sin haberlo leído.

“¿Por qué le faltan al respeto al Senado de la República? El dictamen apenas llegó hoy en la mañana. Si ustedes no hacen respetar al Senado, al menos el grupo parlamentario de Acción Nacional sí lo hará”, dijo.

La priista Cristina Ruiz advirtió que el impacto social del paquete arancelario será significativo, pues afecta bienes de consumo cotidiano como ropa, calzado, electrodomésticos y muebles.

Sin medidas compensatorias, dijo, el costo lo absorberán las familias de menores ingresos.

“Nuestra postura no es de rechazo total, tampoco es de aprobación automática; nuestra postura es de responsabilidad y nuestra responsabilidad hoy es advertir que esta reforma llega sin el andamiaje institucional necesario para que verdaderamente funcione, sin una estrategia industrial integral, sin un acompañamiento técnico suficiente”, declaró.

Emmanuel Reyes, senador de Morena y presidente de la Comisión de Economía, defendió los nuevos aranceles: “Esta valiente reforma corregirá distorsiones comerciales, prácticas desleales y la alta dependencia de importaciones. De tal suerte, permitirá implementar medidas que garanticen igualdad de oportunidades y competencia en productos nacionales”, aseguró.

El decreto establece aranceles a la importación de diversas mercancías en los siguientes sectores: autopartes, autos ligeros, vestido, plásticos, siderúrgico, electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, calzado, productos de marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos.

Marko Cortés y Gerardo Fernández Noroña protagonizaron un encontronazo en tribuna. El panista reprochó que Morena haga uso de una mayoría legislativa que el pueblo no le concedió en las urnas.

Vapeadores

El pleno del Senado también aprobó y envió al Ejecutivo, con el respaldo de Morena y sus aliados, las reformas a la Ley General de Salud que prohíben la venta y distribución de vapeadores en México; sin embargo, permiten el consumo.

Con todas las dispensas de trámite y en fast track se aprobó la reforma presidencial que establece imponer de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a 2 mil veces (226 mil 280 pesos) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien fabrique o venda cigarrillos electrónicos o vapeadores.

En tribuna, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, indicó que la minuta incluye la no criminalización de los usuarios de vapeadores y otros dispositivos, se adicionó la tipificación de un delito, pero se expresa que no habrá sanción alguna por la simple posesión de los dispositivos para consumo personal.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Ricardo Anaya Cortés, lamentó que con esta minuta se le entregará el mercado de los vapeadores al crimen organizado, es decir, se agravará el problema.

“Votaremos en contra no porque no sepamos el diagnóstico, sino que la solución que plantean va a aumentar el problema”, dijo.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, destacó algunos aspectos importantes de la reforma, pero el problema es que, junto con esos avances, se cuela una ruta equivocada en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores: la lógica prohibicionista.

Además, se plantea prohibir en todo el país la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos dispositivos recargables como los desechables o de un solo uso.