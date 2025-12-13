La sustitución de importaciones, que busca el gobierno con los mayores aranceles que aprobó esta semana para los productos asiáticos, tomará 10 años o más.

Esto se debe a que los proveedores deben certificarse y lograr suficiente producción e inventarios, de acuerdo con especialistas en manufactura, aduanas e integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que consultó EL UNIVERSAL.

Estiman que los costos de producción de los bienes que usan insumos asiáticos subirán entre 30% y 50% durante el próximo año.

Ruge el dragón.

En tanto, los precios al consumidor en bienes terminados como vehículos, ropa, calzado y electrónicos pueden subir de 70% a 100%, porque se tendrá que reflejar el incremento al salario mínimo.

El incremento a mil 463 aranceles que se aplicarán a productos de importación originarios de países asiáticos “trae presión a la inflación por el aumento de precios de esos artículos, lo que se traduce en alzas para el consumidor final y presiona la inflación”, consideró el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.

Desde su punto de vista, no debería cobrarse el mismo arancel a la materia prima, al insumo para fabricar un producto y al bien terminado, porque genera competencia desleal.

“La imposición de aranceles a países que no tienen tratado con México es un buen guiño [a Estados Unidos] en el marco del tratado comercial que tienen los países de Norteamérica”, indicó.

El presidente del Comité Empresarial de Ciudad Juárez de la Coparmex, Mario Cepeda, expuso que un temor de los maquiladores que se localizan en la franja fronteriza es que en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se vaya a pedir el incremento del contenido nacional, pues hoy apenas representa 20% en electrónicos, aeroespacial y semiconductores.

Se tiene que pensar en sustituir importaciones de insumos asiáticos, pero hacerlo puede tomar más de una década, porque necesitan certificarse, así como suficiente producción e inventarios, señaló en entrevista con El Gran Diario de México.

En su opinión, los costos de producción se incrementarán con los mayores aranceles en materias primas para los sectores exportadores y el encarecimiento de la mano de obra por los ajustes al salario mínimo, el cual se va a quintuplicar de 88.36 a 440.87 pesos diarios en la frontera norte entre 2018 y 2026.

También destacó que en la mayoría de las maquiladoras se dan prestaciones extras como alimentación, transporte, bonos de puntualidad y de asistencia, así como fondos de ahorro, pero los costos laborales aumentaron significativamente y provocó que se perdieran dos de cada 10 empleos en la industria del ensamble.

Puede tomar 20 años

Expertos en la industria manufacturera de exportación y aduanas, que pidieron el anonimato, aseguraron que desarrollar un proveedor toma mínimo dos años, pero el promedio es de una década o dos.

Coincidieron en que se necesita alta especialización para sustituir importaciones, pero se hicieron esfuerzos por desarrollar proveedores nacionales por años y no les interesa producir insumos en el país.

Expusieron que los mayores aranceles afectarán sobre todo a China, Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, India, Tailandia, Taiwán, países que son proveedores de las industrias de autopartes, textiles, aluminio y plásticos.

Los especialistas advirtieron que las nuevas tarifas impactarán horizontalmente a todas las industrias que utilizan manufacturas de acero y aluminio, como la industria automotriz, eléctrica, electrónica, maquinaria y equipo pesado, dispositivos médicos y aeroespacial.

Señalaron que la industria manufacturera exportadora requiere insumos por 300 mil millones de dólares, pero cuando hay eventos para buscar proveedores apenas se ha logrado sustituir 2 mil millones de dólares.

“En México no hay proveedores en suficiencia, capacidad, ni calidad. La pinza se cerraría si se suben los aranceles y se tuviera un plan definido para impulsar la proveeduría nacional, en la que participen las grandes empresas que, hasta la fecha, no lo han hecho”, indicaron.

Desde su perspectiva, las mayores tarifas son resultado de la presión del gobierno de Donald Trump, que busca conformar “un cinturón arancelario en América del Norte”.