El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitirá la imposición y el incremento de aranceles a productos provenientes de Asia.

La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que quedó avalada por mayoría de 281 votos a favor (Morena y PVEM), 24 en contra (MC), y 149 abstenciones (PT, PRI y PAN), establece un aumento y nuevos aranceles a productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

El incremento de las cuotas arancelarias va del 10% y hasta 50%, en productos textiles, autos ligeros, electrodomésticos, motocicletas, jabones, perfumes, cosméticos, muebles, plásticos y autopartes, entre otros.

Lee también Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

En total, se incrementaron los aranceles de mil 463 artículos provenientes de los países antes mencionados, pero cabe destacar de ese total, 316 actualmente no están sujetas al pago de aranceles de importación, por lo que significa la imposición de un nuevo impuesto; las modificaciones entrarán en vigor el primero de enero de 2026.

Con el alza de aranceles, el gobierno federal podría aumentar en 51 mil 910 millones de dólares la recaudación en importaciones, de acuerdo a un análisis técnico elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, solicitado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Durante el Debate, el grupo parlamentario del PT advirtió riesgos, y adelantó que votaría en abstención. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, explicó que el gobierno de Estados Unidos ejerce una presión hacia terceros países para que adopten y se alinean al a confrontación con China, “a cambio de obtener beneficios económicos, específicamente en términos de inversiones y relocalización de empresas, y en caso de no adoptar dicha postura, verse excluidos de ellos”.

Lee también Industria automotriz insistirá en eliminar aranceles antes de revisión del T-MEC; adelanta ajustes en el sector

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, reconoció que la reforma si permite algunos avances, pero sostuvo que también hay importantes desventajas.

“Está el freno al dumping asiático, se cuida el T-MEC, se protegen empleos y se evita un impacto inflacionario, pero también hay riesgos claros: algunas fracciones todavía afectan a MIPyMEs y a consumidores, y falta una política de protección comercial equilibrada que acompañe esta medida”, declaró.

Hugo Gutiérrez Arroyo, diputado del PRI, explicó que el 77 por ciento de lo que México importa son insumos y bienes intermedios, y consideró que subir aranceles “puede encarecer la producción y convertir en un freno al crecimiento. Los aranceles harán menos competitivas a nuestras exportaciones porque si los insumos suben, los productos suben. Y quienes pagan al final van a ser nuestras empresas”.

Lee también Por unanimidad, diputados aprueban Ley General de Economía Circular; buscan cuidar el medio ambiente a través del reciclaje

El documento también considera que el incremento arancelario beneficiará principalmente a industrias productoras de insumos estratégicos, como la textil (hilados, tejidos y cuero), la fabricación de seda, la manufactura de juguetes y la fabricación de muebles.

“La reducción en la importación de insumos extranjeros favorecería no solo la consolidación de estas cadenas productivas, sino también la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores nacionales, impulsando un efecto multiplicador en la economía”, señala la minuta.

Por ejemplo, se avaló un arancel de 25% a champúes, vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, aguas de tocador, trimotos que no presenten una dirección tipo automóvil, prendas y accesorios de vestir y a cajas de papel o cartón corrugado, entre otros artículos.

Lee también Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas; “está perjudicando a nuestros cultivos", acusa

A los hornos de microondas, juguetes (como muñecas, trenes eléctricos y rompecabezas de cartón) y ventiladores de uso doméstico se les impone un arancel de 30%.

La reforma aprobada también contempla un arancel de 35% a loncheras, cantimploras, abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, calzado con puntera metálica de protección y pañales. Y de 50% a puentes y sus partes.

En total, la reforma contiene 141 modificaciones a los aranceles de autopartes, 13 para autos ligeros, 308 en vestido, 79 en plásticos, 248 en el sector siderúrgico, 18 en electrodomésticos, 37 en juguetes, 398 en textiles, 28 en muebles, 49 en calzado, 18 en productos de marroquinería, 47 en papel y cartón, 8 en motocicletas, 21 en aluminio, 1 en remolques, 25 en vidrio y 24 en jabones, perfume y cosméticos.

De acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el alza de aranceles a productos provenientes de países que no tienen un tratado comercial con México, tiene el objetivo de “fortalecer la industria nacional, al proteger y aumentar el contenido regional de los sectores estratégicos, tal como se plantea en el Plan México, promoviendo la sustitución de importaciones y salvaguardando a los sectores productivos nacionales frente a los retos del comercio internacional”.

Avalan en lo particular

Entre reproches al Partido del Trabajo por haber votado en abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma para imponer e incrementar aranceles a productos provenientes de Asia y de países sin tratado comercial con México.

Fue el coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien subió a la tribuna para reconocer solo al Partido Verde Ecologista de México por haber apoyado la reforma.

“No voy a descalificar a quiénes hablaron, cada uno se queda con su discurso, pero sí voy a hablar por los míos. Como coordinador quiero decirle a Morena y al Verde que estamos en el camino correcto, quiero decirles que lo hacemos convencidos, totalmente convencidos por apoyar a esta gran Presidenta que nos apoyó a nosotros en el momento electoral, quizás sin ella no estaríamos aquí ocupando esa curul, a ella nos debemos la mayoría de los que estamos aquí sentados, incluyendo el de la voz y eso yo no lo desconozco”, declaró.

Previamente, la bancada del PT votó en abstención, y el líder de ese grupo parlamentario, Reginaldo Sandoval, argumentó que “el gobierno de Estados Unidos ejerce una presión hacia terceros países para que adopten y se alinean al a confrontación con China”.

Al respecto, Monreal Ávila aseveró: “Con Estados Unidos mantenemos una relación espléndida, gracias a la capacidad, talento, e inteligencia de una gran mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha estado a la altura de las circunstancias”

El líder guinda dijo que la titular del ejecutivo pudo haber omitido al poder legislativo y simplemente haber emitido un decreto arancelario en el que incluía las mil 436 fracciones arancelarias.

Tras el discurso político, el líder guinda planteó tres reservas, una de ellas para integrar ocho fracciones arancelarias en sustitución del mismo número, entre las que destacan aranceles a tejidos, teñidos, y estampados.

“Podré ir con la industria textil y decirles “sí, puse aranceles para protegerte industrial textiles y tu empleo”. Voy a hablarle de tú a todos los industriales y decirles “tú que me satanizaste toda la vida, de que la izquierda te iba a destruir, tú que ideológicamente no coincides conmigo, hoy la izquierda te está protegiendo””, sentenció.

Otra reserva destacada, establece que, con el objetivo de garantizar el abasto de insumos en México en condiciones competitivas, “la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga tratados de libre comercio en vigor”

El dictamen fue aprobado en lo particular por votos a favor, en contra y abstenciones. Tras su aval en lo general y en lo particular. La minuta fue turnada al Senado de la República para su análisis y discusión.

El dictamen fue aprobado en lo particular por 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones. Tras su aval en lo general y en lo particular. La minuta fue turnada al Senado de la República para su análisis y discusión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft