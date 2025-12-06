A diferencia de las pérdidas que sufrieron sus pares en América Latina, el peso mexicano se apreció el viernes 0.3% y acabó sobre 18.18 unidades por dólar, su cierre más fuerte desde julio de 2024.

La moneda de México acumula una ganancia de 12.7% en lo que va de este año y se coloca en la sexta posición entre las divisas con mejor desempeño, sólo por detrás de las pertenecientes a Rusia, Hungría, Suecia, República Checa y Colombia, de acuerdo con los registros de la agencia Bloomberg.

El peso se benefició de las expectativas de los inversionistas sobre el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del siguiente miércoles, al esperar un recorte en la principal tasa de interés de Estados Unidos para colocarla entre 3.50% y 3.75%, indicaron expertos de Monex.

El Departamento de Comercio de la Unión Americana dio a conocer el viernes que el gasto en consumo personal, excluyendo alimentos y energía, que se supone es la medición favorita de inflación de la Fed para tomar decisiones, se ubicó en 2.8% en septiembre, tras situarse en 2.7% en agosto y estuvo en línea con lo previsto por analistas.

Estrategas de Banorte opinaron que el reporte mostró que las presiones inflacionarias se mantienen relativamente contenidas, apoyando la expectativa de que la Fed recortará la tasa en 25 puntos base la próxima semana.

Citi dio a conocer ayer los resultados de la encuesta que aplicó a 32 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis del sector privado, cuyo consenso ajustó de 18.75 a 18.51 su proyección del tipo de cambio al cierre de 2025, y de 19.31 a 19.20 al finalizar 2026.

La correduría brasileña XP Investments destaca por ser la más optimista, al pronosticar que la paridad despedirá 2025 sobre 18 pesos y cerrará el siguiente año en 17.10 unidades. La última vez que tocó un nivel tan bajo fue el 3 de junio de 2024, cuando llegó a perforar el piso de 17 por momentos del día.

En el otro extremo se encuentra el banco BX+, al anticipar 19.30 para el cierre de este año, y Oxford Economics, con una estimación de 20.40 al final de 2026.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo ayer en 18.65 pesos en ventanillas de Banamex, 10 centavos abajo de la semana pasada.

Optimismo bursátil

El viernes fue positivo para las bolsas de valores de Estados Unidos, cuyos índices se acercaron a máximos históricos durante la sesión, pero diluyeron parte de las ganancias hacia el final.

En particular, el Standard & Poor’s 500 avanzó 0.2% y cerró sobre 6 mil 870 puntos. Con este movimiento, acumuló una ganancia semanal de 0.3% y de 16.8% en lo que va de 2025.