El pleno de la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General de Economía Circular, por unanimidad de 460 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios.

Dicha reforma modifica diferentes disposiciones de las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El documento señala que la nueva legislación tiene por objeto cuidar y conservar al medio ambiente a través de políticas y mecanismos en materia de economía circular con el fin de incrementar la vida útil de los productos, minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (CDMX).

Establece e impulsa los mecanismos directos e indirectos de circularidad que sean ambiental, técnica y económicamente viables que deben aplicarse a los materiales, residuos y categorías de productos.

Además, implementar y contribuir a la estrategia nacional y las políticas en materia de economía circular, la educación y cultura de la circularidad, innovación tecnológica e infraestructura circular, el acopio de productos susceptibles de reciclaje, la reducción del desperdicio de alimentos y el incremento en su aprovechamiento, y la cooperación internacional.

Para efecto de esta ley se entenderá por reciclaje inclusivo el reconocer y visibilizar la aportación social, económica y ambiental de la actividad de las personas recicladoras de base o pepenadoras, así como el desarrollo e implementación de modelos que incluyan a estas personas en la economía circular.

Plantea que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de las entidades federativas fomentarán de forma progresiva programas escolares de economía circular en los planteles públicos de educación básica, media superior y superior.

El aprovechamiento de materiales vírgenes extraídos de fuentes naturales para destinarse a las actividades económicas, procesos productivos o generación de productos deberá cumplir con los principios, criterios, estrategias, mecanismos y obligaciones previstos en materia de economía circular, conforme a la legislación aplicable.

De acuerdo con informes oficiales, en México existen más de 2 mil 250 sitios de disposición final y 90 por ciento de ellos son tiraderos a cielo abierto; se recicla solo el 25 por ciento de lo que consumimos y se pierden mil 300 millones de toneladas en comida producida al año para el consumo humano.

La reforma también prevé incentivos fiscales para los procesos productivo basados en el modelo de economía circular y para la recolección de plásticos en zonas costeras y espacios públicos.

Se crea el Programa Nacional de Economía Circular (PNEC) como instrumento operativo de planeación que articula objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en materia ambiental.

El PNEC deberá reducir la extracción de materias primas, minimizar la generación de residuos, valorizarlos y aprovecharlos, asimismo mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes.

