Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Seis aerolíneas cancelan conexiones con Venezuela tras advertencia de EU

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, ya tendría fecha de debut con el Real Valladolid

Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

Fiscalía de Guanajuato abre carpeta de investigación por presunto ciberataque a sus archivos digitales

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Casi 200 países lograron el sábado un modesto acuerdo en la cumbre climática de la ONU, celebrada en la región amazónica de .

Algunos lo acogieron como un resultado aceptable en medio de tensas negociaciones y la ausencia de , pero otros lo consideraron insuficiente.

A continuación, un resumen de las principales reacciones:

Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien apostó por el éxito de lo que denominó "la COP de la verdad", aplaudió que "la ciencia prevaleciera" y "el multilateralismo triunfara" durante las negociaciones.

"Movilizamos a la sociedad civil, la academia, el sector privado, los pueblos indígenas y los movimientos sociales, convirtiendo la COP30 en la COP con la segunda mayor participación de la historia", dijo.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (i), saluda al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres (d), en la inauguración de la Cumbre de Líderes que antecede a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Belém. Foto: Xinhua/Archivo
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (i), saluda al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres (d), en la inauguración de la Cumbre de Líderes que antecede a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Belém. Foto: Xinhua/Archivo

Europa

"No vamos a ocultar que hubiéramos preferido tener más, más ambición en todo", declaró a la prensa el comisario de clima de la Unión Europea (UE), Wopke Hoekstra, aunque consideró que el acuerdo igual iba "en la dirección correcta".

La ministra francesa de transición ecológica, Monique Barbut, fue más franca. "No puedo decir que esta COP haya sido un éxito", dijo.

Pero si bien "este acuerdo no aumentará nuestro nivel general de ambición", añadió, "tampoco altera el impulso previo".

El secretario británico de Energía, Ed Miliband, declaró a la AFP: "Así es este proceso de la COP. Si miras a lo largo de la historia, ha generado cambios".

"Cada COP tiene sus frustraciones", consideró.

Colombia

El presidente de Colombia, , criticó duramente la falta de un plan para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, al afirmar que su país "no acepta" que la declaración "no diga con claridad, como lo hace la ciencia, que la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles".

Imagen proveída por la Presidencia de Colombia del presidente colombiano, Gustavo Petro. Foto: Xinhu/Archivo
Imagen proveída por la Presidencia de Colombia del presidente colombiano, Gustavo Petro. Foto: Xinhu/Archivo

India, Sudáfrica, Brasil, China

India elogió el acuerdo, al que calificó de "significativo".

"Apoyamos plenamente la presidencia (de la COP30) y reconocemos los extraordinarios esfuerzos del equipo presidencial, que incluyen pasar muchas noches sin dormir trabajando para asegurarnos de que nos llevemos algo significativo de Belém", declaró un representante de India, en nombre de la coalición BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China).

China, por su parte, se mostró "satisfecha con el resultado".

El viceministro de Ecología y Medio Ambiente de China, Li Gao, declaró a la AFP que la COP 30 sería recordada como un "éxito en una situación muy difícil".

Países menos desarrollados

Evans Njewa, quien representó a un grupo de 44 países menos desarrollados, afirmó: "No ganamos en todos los frentes, pero conseguimos triplicar la financiación para la adaptación para 2035".

"Gracias por apoyar a 1.600 millones de personas vulnerables", concluyó Njewa. "Esta era nuestra prioridad y la convertimos en una línea roja".

La Alianza de los Pequeños Estados Insulares calificó el acuerdo de "imperfecto", pero aun así un paso hacia el "progreso".

Guterres

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, elogió las semanas de esfuerzos, pero dijo comprender que "muchos podrían sentirse decepcionados" con los resultados, incluidos los pueblos indígenas, los jóvenes y quienes ahora sufren los peores impactos del cambio climático.

"No puedo pretender que la COP30 haya logrado todo lo necesario", se leía en una declaración de Guterres. "La brecha entre nuestra situación actual y lo que la ciencia exige sigue siendo peligrosamente amplia", afirmó.

"Seguiré impulsando una mayor ambición y solidaridad", agregó.

El secretario general de la ONU, António Guterres, habla con la prensa en la sede de la ONU, en Nueva York. Foto: Xinhua
El secretario general de la ONU, António Guterres, habla con la prensa en la sede de la ONU, en Nueva York. Foto: Xinhua

Oenegés

Las conversaciones también fueron seguidas de cerca por organizaciones no gubernamentales que trabajan en el sector climático.

El director del Instituto de Recursos Mundiales, Ani Dasgupta, elogió la COP30 por lograr "avances para triplicar la financiación para la adaptación, proteger los bosques del mundo y dar voz a los pueblos indígenas como nunca antes".

Sin embargo, las negociaciones formales resultaron insuficientes en muchos aspectos, afirmó, en particular por la falta de un plan para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, lo que resultó en un acuerdo "debilitado".

Ilan Zugman, director para de la organización 350.org, señaló que "la falta de compromisos concretos en el texto final de la COP30 nos muestra quiénes se siguen beneficiando del retraso: la industria de los combustibles fósiles y los ultra-ricos, no quienes viven la crisis climática a diario".

