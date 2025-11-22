Más Información
El viernes por la tarde llegó al Capitolio estadounidense el árbol de Navidad que adornará el jardín oeste del Congreso durante las fiestas de fin de año.
El pino, un abeto rojo, proviene desde el bosque nacional Humboldt-Toiyabe, en Nevada, y fue seleccionado especialmente para decorar la sede legislativa estadounidense.
El árbol que mide 53 pies de altura (16.154 metros) y pesa 4 mil 500 libras (2 toneladas métricas) fue talado el pasado 24 de octubre.
En su trasladado hacia la capital de Estados Unidos, el gran abeto hizo algunas escalas en algunas comunidades.
*Con información de AP y EFE
