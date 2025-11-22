El viernes por la tarde llegó al Capitolio estadounidense el árbol de Navidad que adornará el jardín oeste del Congreso durante las fiestas de fin de año.

El pino, un abeto rojo, proviene desde el bosque nacional Humboldt-Toiyabe, en Nevada, y fue seleccionado especialmente para decorar la sede legislativa estadounidense.

El árbol que mide 53 pies de altura (16.154 metros) y pesa 4 mil 500 libras (2 toneladas métricas) fue talado el pasado 24 de octubre.

En su trasladado hacia la capital de Estados Unidos, el gran abeto hizo algunas escalas en algunas comunidades.

The West Lawn of the U.S. Capitol now has its Christmas tree.



The 4,500-pound, 53-foot high red fir arrived Friday from the Humboldt-Toiyabe National Forest. It was cut down Oct. 24 and made stops in communities on its way to Washington. pic.twitter.com/l7tgVJxNCg — The Associated Press (@AP) November 22, 2025

*Con información de AP y EFE

es/mcc