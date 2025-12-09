La diputada local de Morena, Yuriri Ayala presentó una iniciativa para crear la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos en la Ciudad de México.

Con esta ley, entre otras cosas, se busca crear un modelo que tenga como objetivo eliminar costos burocráticos para facilitar el acceso y obtención de trámites y servicios.

Con la implementación de este modelo, no se solicitaría documentos que los mismos sujetos obligados expidan; la mayor carga regulatoria la deberían asumir los sujetos obligados; se priorizaría la simplificación de los trámites con mayor volumen de uso o de aquellos dirigidos a los grupos de atención prioritaria; y no se solicitarían copias simples para la gestión de trámites o servicios.

De igual forma, este modelo buscaría que los documentos digitales tuvieran la misma validez que los físicos; disminuir costos de oportunidad; fusionar trámites que guarden relación entre ellos y crear flujos simultáneos; eliminar requisitos innecesarios; y habilitar ventanillas digitales de trámites y servicios interinstitucionales o sectoriales para la atención de trámites o servicios en los que interactúen diversos sujetos obligados.

Desde tribuna, la legisladora sostuvo que la simplificación administrativa no es una moda, sino una necesidad, y recordó que la Ciudad de México pasó de tener dos mil 500 trámites a un sistema mucho más eficiente con 750 trámites, 85 digitalizados y solo siete requisitos por trámite.

“Esto significa menos filas, menos documentos, menos ventanillas y menos oportunidades de corrupción. Herramientas que han permitido reducir brechas de desigualdad, facilitar la atención ciudadana y combatir las malas prácticas que históricamente afectaron la confianza en las instituciones”, precisó.

Explicó que esta propuesta tiene su origen en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, que da a los Congresos locales 180 días para legislar en la materia.

“Todos estos principios tienen un objetivo común, hacer más eficiente el trabajo de las autoridades, facilitar la vida de la ciudadanía y cerrar definitivamente los espacios a la corrupción”, puntualizó Yuriria Ayala.

