Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, , encabezó la entrega de vales del programa “Mercomuna”, en donde adelantó que el próximo año se duplicará la cantidad de apoyos a (actualmente suman 300 mil familias), además, dijo que se aumentará el monto del apoyo a 3 mil pesos.

Ante beneficiarias y beneficiarios del programa, la mandataria capitalina detalló que este año se han destinado para este programa, y se ha logrado registrar a 30 mil comerciantes en distintos puntos de la CDMX.

En la Ciudad Deportiva de la colonia Magdalena Mixhuca, en Iztacalco, Brugada Molina encabezó la entrega de 35 mil vales; por la tarde se espera que encabece una segunda entrega de la misma cantidad.

En su oportunidad, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, destacó que Mercomuna es un programa que además de apoyar directamente a las familias, impulsa a los comercios de barrio, las tiendas, y otros locales comunitarios de la CDMX, por lo que el dinero se queda en las colonias.

