La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la entrega de vales del programa “Mercomuna”, en donde adelantó que el próximo año se duplicará la cantidad de apoyos a 600 mil beneficiarios (actualmente suman 300 mil familias), además, dijo que se aumentará el monto del apoyo a 3 mil pesos.

Ante beneficiarias y beneficiarios del programa, la mandataria capitalina detalló que este año se han destinado 900 millones de pesos para este programa, y se ha logrado registrar a 30 mil comerciantes en distintos puntos de la CDMX.

En la Ciudad Deportiva de la colonia Magdalena Mixhuca, en Iztacalco, Brugada Molina encabezó la entrega de 35 mil vales; por la tarde se espera que encabece una segunda entrega de la misma cantidad.

En su oportunidad, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, destacó que Mercomuna es un programa que además de apoyar directamente a las familias, impulsa a los comercios de barrio, las tiendas, y otros locales comunitarios de la CDMX, por lo que el dinero se queda en las colonias.

