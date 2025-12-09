El diputado local del PVEM, Jesús Sesma, presentó una iniciativa para que los padres, madres o tutores de niños que cometan bullying en las escuelas reciban orientación y sean informados sobre las sanciones a las que incurren por la omisión en su deber de cuidado.

Desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, el legislador propuso modificaciones a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito de que haya corresponsabilidad, prevención y cambio cultural en el tema del acoso escolar.

“No se trata de castigar por castigar, sino de intervenir a tiempo, acompañar a las familias y evitar que un acto de violencia escolar termine marcando vidas para siempre; no solo de quien sufre la violencia, sino también quien agrede. En otras palabras, buscamos prevención, corresponsabilidad y cambio cultural. Porque cuando una familia se involucra, cuando dialoga, cuando atiende a tiempo, una niña o niño violento puede transformarse en un joven empático, y una víctima puede volver a sentirse segura”, sostuvo.

Jesús Sesma precisó que ningún niño o niña nace violento, pero sí puede aprenderlo desde casa.

“La Suprema Corte ya ha señalado que el bullying no es un hecho aislado, sino un patrón de agresiones que debe atenderse con perspectiva de infancia y con un estándar probatorio más accesible para proteger a quien sufre violencia. Hoy este Congreso tiene la oportunidad de fortalecer ese camino. Si queremos una ciudad más justa, más segura y humana, tenemos que empezar por proteger a quienes aún están aprendiendo a vivir en ella. Que nunca más un niño niña y adolescente tenga miedo de ir a la escuela, y que ningún padre pueda decir ‘no sabía’”, puntualizó.

Recordó que solamente en 2024 más de mil niñas, niños y adolescentes en México fueron atendidos en hospitales por agresiones dentro de escuelas. “Y en nuestra Ciudad, los reportes han aumentado más de 200% en cinco años. Detrás de cada cifra hay un rostro, una familia y un daño que pudo prevenirse si actuamos a tiempo”.

