A partir del primer día de 2026, prendas de vestir y zapatos clasificados en más de 700 fracciones arancelarias procedentes de países con los que no tenemos tratado de libre comercio, como China, Corea del Norte, India, Indonesia, Filipinas, Tailandia, entre otros, pagarán un arancel de hasta 35%.

Tras la decisión del Congreso de la Unión de aprobar nuevas tasas arancelarias, se le impondrán aranceles de 20% a los siguientes productos asiáticos:

-Playeras, camisas de manga corta o larga, y blusas de algodón o fibras sintéticas, ya sea lisas o con estampado.

-Blusas ligeras para oficina o uso casual de poliéster o mezclas sintéticas.

-Pantalones de tela o de vestir de algodón o mezclas sintéticas que no sean jeans.

-Pijamas sencillas de algodón o poliéster, ya sean conjunto de pantalón y playera o camisa liviana.

-Ropa deportiva, pants, sudaderas ligeras sin forro gruesoy shorts, así como bermudas de algodón o sintéticos.

Lee también China pide a México corregir aumento unilateral de aranceles lo antes posible

Más de 60% de las prendas que entraron a México en los últimos años vienen de países como China, Camboya, Indonesia, India, Bangladesh, Pakistán y Vietnam (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Se les impondrá un arancel de 30% a 35% a los productos siguientes:

-Pantalones de mezclilla para hombre o mujer.

-Chamarras y abrigos de invierno de lana o sintéticos gruesos.

-Pants y sudaderas gruesas de marca, ropa deportiva tipo “performance” (para correr, gimnasio, etc.).

-Trajes sastre y sacos de vestir

-Conjuntos formales de hombre (saco y pantalón), así como trajes de mujer.

-Vestidos de dama, ya sean casuales o de fiesta.

-Vestidos de uso diario o de eventos, coctel, graduación, etc.

-Ropa interior y de dormir de mayor elaboración, calzones, brassieres, ya sea con encajes, telas especiales o diseños más complejos.

Lee también México ajustará aranceles a países asiáticos en función de acuerdos comerciales con EU: Ebrard

Importaciones. Foto: Archivo/El Universal

El calzado asiático de países con los que no tenemos tratado de libre comercio que tendrá arancel de 20% serán:

-Sandalias y huaraches de plástico o goma, calzado muy simple y sin mucho proceso de elaboración.

-Chanclas de playa, ya sean de caucho, plástico, o flip-flops y pantuflas.

-Zapatos escolares sencillos de material sintético.

Con hasta 35% de arancel estarán:

-Tenis y calzado deportivo de marca, como aquellos para correr, entrenar en gimnasios, básquetbol y fútbol.

-Zapatos de vestir de cuero para hombre y mujer, para oficina y eventos.

-Botas de piel de moda o de trabajo, botas casuales, botas vaqueras, o botas de trabajo de piel con suela de caucho.

- Botines y calzado de moda para mujer, ya sea con tacón, bota largas de moda.

-Tenis casuales tipo lifestyle de marcas conocidas que se usa más para vestir que para hacer deporte.

-Botas de seguridad con casquillo, para industria y construcción.

Lee también Mirada Global. Los aranceles mexicanos y China

Todo ello se aprobó por el Congreso de la Unión, de acuerdo con lo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, en el texto denominado “Dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, el cual se aprobó el 10 de diciembre, estableciéndose que entrarán en vigor el primero de enero de 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc