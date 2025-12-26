Más Información

A partir del primer día de 2026, prendas de vestir y zapatos clasificados en más de 700 fracciones arancelarias procedentes de países con los que no tenemos tratado de , como China, Corea del Norte, India, Indonesia, Filipinas, Tailandia, entre otros, pagarán un arancel de hasta 35%.

Tras la decisión del Congreso de la Unión de aprobar nuevas tasas arancelarias, se le impondrán de 20% a los siguientes productos asiáticos:

-Playeras, camisas de manga corta o larga, y blusas de algodón o fibras sintéticas, ya sea lisas o con estampado.

-Blusas ligeras para oficina o uso casual de poliéster o mezclas sintéticas.

-Pantalones de tela o de vestir de algodón o mezclas sintéticas que no sean jeans.

-Pijamas sencillas de algodón o poliéster, ya sean conjunto de pantalón y playera o camisa liviana.

-Ropa deportiva, pants, sudaderas ligeras sin forro gruesoy shorts, así como bermudas de algodón o sintéticos.

Más de 60% de las prendas que entraron a México en los últimos años vienen de países como China, Camboya, Indonesia, India, Bangladesh, Pakistán y Vietnam (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
Más de 60% de las prendas que entraron a México en los últimos años vienen de países como China, Camboya, Indonesia, India, Bangladesh, Pakistán y Vietnam (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Se les impondrá un arancel de 30% a 35% a los productos siguientes:

-Pantalones de mezclilla para hombre o mujer.

-Chamarras y abrigos de invierno de lana o sintéticos gruesos.

-Pants y sudaderas gruesas de marca, ropa deportiva tipo “performance” (para correr, gimnasio, etc.).

-Trajes sastre y sacos de vestir

-Conjuntos formales de hombre (saco y pantalón), así como trajes de mujer.

-Vestidos de dama, ya sean casuales o de fiesta.

-Vestidos de uso diario o de eventos, coctel, graduación, etc.

-Ropa interior y de dormir de mayor elaboración, calzones, brassieres, ya sea con encajes, telas especiales o diseños más complejos.

Importaciones. Foto: Archivo/El Universal
Importaciones. Foto: Archivo/El Universal

El calzado asiático de países con los que no tenemos tratado de libre comercio que tendrá arancel de 20% serán:

-Sandalias y huaraches de plástico o goma, calzado muy simple y sin mucho proceso de elaboración.

-Chanclas de playa, ya sean de caucho, plástico, o flip-flops y pantuflas.

-Zapatos escolares sencillos de material sintético.

Con hasta 35% de arancel estarán:

-Tenis y calzado deportivo de marca, como aquellos para correr, entrenar en gimnasios, básquetbol y fútbol.

-Zapatos de vestir de cuero para hombre y mujer, para oficina y eventos.

-Botas de piel de moda o de trabajo, botas casuales, botas vaqueras, o botas de trabajo de piel con suela de caucho.

- Botines y calzado de moda para mujer, ya sea con tacón, bota largas de moda.

-Tenis casuales tipo lifestyle de marcas conocidas que se usa más para vestir que para hacer deporte.

-Botas de seguridad con casquillo, para industria y construcción.

Todo ello se aprobó por el Congreso de la Unión, de acuerdo con lo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, en el texto denominado “Dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, el cual se aprobó el 10 de diciembre, estableciéndose que entrarán en vigor el primero de enero de 2026.

