La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el precio de la gasolina regular se mantendrá estable durante 2026, al reiterar la vigencia de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, mecanismo que opera desde marzo de este año y que no se verá afectado por la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con un comunicado conjunto, Hacienda y la Secretaría de Energía señalaron que el ajuste del IEPS por inflación que entrará en vigor a partir del 1 de enero no tendrá impacto en el precio final al consumidor, por lo que el combustible de bajo octanaje, menor a 91, continuará vendiéndose por debajo de los 24 pesos por litro.

Las dependencias explicaron que la estrategia se basa en un pacto voluntario con empresarios gasolineros, cuyo objetivo es ofrecer certidumbre en los precios y evitar fluctuaciones abruptas que afecten a los consumidores.

Lee también Cajetilla de cigarros costará hasta 106 pesos en 2026 por ajuste del IEPS; aumento aplicará a partir de enero

Bajo este esquema, los ajustes fiscales no se trasladan al público mientras el acuerdo se mantenga vigente.

El programa de estabilización es coordinado de manera interinstitucional e involucra a las secretarías de Hacienda, Energía y Medio Ambiente, así como a organismos reguladores y de supervisión como la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), además de Pemex.

Hacienda subrayó que la continuidad de la estrategia busca preservar la estabilidad del mercado de combustibles y proteger el poder adquisitivo de los hogares, en un contexto de ajustes fiscales automáticos derivados de la inflación, pero sin presiones adicionales sobre el precio de la gasolina regular en el arranque de 2026.

Lee también ¿Qué ropa y calzado asiáticos de importación pagarán más impuestos a partir del 1 de enero 2026?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc