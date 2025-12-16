Con el nuevo Paquete Arancelario se prevén recaudar casi 30 mil millones de pesos anuales, dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

El plan fue aprobado por el Congreso con ajustes y contempla mayores tarifas para las naciones sin acuerdo comercial con México.

La Mandataria afirmó que su gobierno tiene pláticas con todos los países y “no busca enemistad” con ninguno, pues se busca fortalecer el empleo y desarrollo de México.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el Paquete Arancelario, cuyo objetivo es proteger 350 mil empleos.

En la conferencia de la presidenta Sheinbaum, señaló que “no hay piso parejo” en algunas industrias.

Dio a conocer que recibió demandas de varias industrias, como la textil, vestido, calzado, acero y la automotriz “que es donde estamos viendo más afectaciones al empleo… No porque no puedan competir, sino porque se están recibiendo productos con precios por debajo de los de referencia internacional. Es decir, no hay piso parejo”.

El también excanciller destacó acciones del Plan México como elevar 15% el contenido nacional en las cadenas productivas y reemplazar insumos para desarrollarlos aquí.

El plan busca sustituir importaciones, reforzar la marca Hecho en México, elevar la inversión nacional hasta 25% de la economía y generar 1.5 millones de pesos.

Indicó que la Cámara de Diputados encabezó un diálogo con distintos grupos y se habló con países que están incluidos en esta medida, principalmente de Asia.

Cuando llegó la iniciativa de reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación a la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas realizó un análisis antes de que fuera discutida y aprobada.

Sin elementos para calcular efecto

Identificó fracciones arancelarias a otros sectores productivos que no habían sido incluidas en decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación como a las industrias de plástico, siderúrgica, electrodomésticos, aluminio y juguetes.

También muebles, marroquinería, papel y cartón, así como motocicletas, remolques y vidrio.

Estimó que su incorporación podría implicar un “incremento potencial” en los ingresos derivados de la recaudación de aranceles.

Sin embargo, señaló que “no se cuenta con los elementos suficientes para cuantificar dicho efecto dado que no se dispone de información actualizada sobre los volúmenes de importación”.

El CEFP concluyó que si bien se identifica la posibilidad de un impacto recaudatorio adicional para el erario, éste no puede ser estimado con precisión.