El próximo año, la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento a grupos terroristas, como los cárteles de la droga, al ser designados así por el gobierno de Estados Unidos, contará con un monto de 927 millones de pesos, 0.6% más respecto a 2025.

Esta cifra se conforma por la suma de los presupuestos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los destinados a esos propósitos en la Fiscalía General de la República (FGR).

A diferencia de otros años, la UIF se verá fortalecida estructuralmente con la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas, que fue creada en mayo de 2025.

De acuerdo con el calendario de presupuesto autorizado para la SHCP de 2026, a la unidad antilavado se le asignó un gasto público anual de 168 millones 954 mil 800 pesos, un 3.3% más si se compara con el que tuvo este año, por 163 millones 526 mil 848 pesos.

Por el lado de la FGR, el área con el mayor presupuesto para 2026 será la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con 650 millones 578 mil 685 pesos, aunque no se incrementa respecto a lo del año en curso.

Esa fiscalía es la que recientemente detuvo a Jacobo Reyes León, identificado como el principal líder de la banda relacionada con el empresario neoleonés Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del certamen Miss Universo.

Tampoco aumentó el gasto asignado a la FGR para la Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, pues tendrá la misma cantidad que recibió este año: 46 millones 638 mil 853 pesos.

Esta instancia se encarga de investigar y perseguir delitos federales como el fraude fiscal, evasión de impuestos, delitos en materia de seguridad social y aquellos relacionados con instituciones financieras, buscando la eficiencia en la procuración de justicia y combatiendo la impunidad en dichos ámbitos en colaboración con otras autoridades fiscales y financieras.

En tanto, la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales, también mantendrá 60 millones 860 mil 659 pesos, mismo monto que en 2025.

Las instancias de la FGR que investigan ilícitos relacionados con el blanqueo de capitales no vieron aumentos en su presupuesto para 2026.

Esta área es la que conoce los hechos que la ley señala como delitos en dichas materias, previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y cuenta con una Subunidad de Análisis Financiero.

Tareas de la UIF

El año que está por concluir puso a prueba a la UIF con las medidas que impuso en junio pasado la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al señalar a tres instituciones financieras mexicanas de tener débiles controles antilavado: Intercam, CIBanco y a la casa de bolsa Vector.

Las acusaciones llevaron a la adquisición por parte de otros jugadores de activos y pasivos de los tres grupos financieros, lo que permitió al sector evitar un mayor efecto negativo en sus operaciones.

El 21 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las autoridades mexicanas no encontraron vínculo alguno de Intercam, CIBanco y Vector con la delincuencia organizada o con el blanqueo de dinero.

La acusación del gobierno del presidente Donald Trump obligó a redoblar los esfuerzos y hacer cambios en la UIF en agosto, con la llegada de Omar Reyes Colmenares, el primer titular de trayectoria policiaca y no proveniente del ámbito financiero, como ocurrió desde que la instancia se creó en 2004.

De acuerdo con la estrategia programática de la SHCP, la Unidad de Inteligencia Financiera fortalecerá las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, alineándolas con los estándares internacionales más avanzados.

Ello siempre protegiendo al sistema financiero y la economía nacional, a través de la obtención de elementos útiles para coadyuvar en la investigación y persecución de los delitos y las operaciones realizadas con dichos recursos.

Se generarán productos de inteligencia financiera, centrándose en la recepción de reportes de operaciones y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.

Asimismo, para analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles.

