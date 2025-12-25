La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó una reconfiguración corporativa que modifica la estructura de Intercam Grupo Financiero, al aprobar la incorporación de Banco Autofin México como integrante del grupo y, de manera simultánea, avalar la separación de Intercam Banco.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia detalló que la operación contempla una escisión de la sociedad controladora de Intercam Grupo Financiero, sin que ésta se extinga, con el objetivo de crear una nueva sociedad que será accionista mayoritaria y ejercerá el control de Intercam Banco.

Hacienda precisó que, como consecuencia de este proceso, se autoriza la salida de Intercam Banco como entidad integrante del grupo financiero, así como la incorporación de Banco Autofin México como nueva entidad participante.

La dependencia del gobierno federal subrayó que estos movimientos quedan sujetos al cumplimiento de diversas autorizaciones por parte de los reguladores del sistema financiero mexicano.

EU señaló a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa de presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a organizaciones criminales. Foto: Especial

Reestructura en Intercam llega tras señalamientos en EU por lavado de dinero

La reestructura se da en un contexto marcado por los señalamientos realizados en junio pasado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusó a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa de presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a organizaciones criminales.

Derivado de estas acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera temporal la administración de Intercam Banco, con el argumento de preservar la estabilidad de la institución y proteger a los ahorradores.

En su momento, tanto la institución como sus directivos rechazaron los señalamientos y afirmaron cumplir con la regulación vigente en materia de prevención de lavado de dinero.

Posteriormente, Kapital Grupo Financiero, que previamente había adquirido Banco Autofin México, concretó la compra de Intercam Banco como parte de un proceso de reorganización de sus negocios. La operación incluyó el traspaso de activos, pasivos y operaciones del banco, bajo la supervisión de las autoridades financieras mexicanas.

