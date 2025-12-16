CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, fundada por el empresario Alfonso Romo, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero en junio pasado.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), el regulador explicó que la firma solicitó la revocación de su licencia. Ocurrió seis meses después de los señalamientos del Tesoro estadounidense.

”Con escrito presentado a esta comisión el 1 de diciembre de 2025, Vector Casa de Bolsa, solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como casa de bolsa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores (LMV).

Cabe recordar que el pasado 25 de junio, Vector Casa de Bolsa fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con Intercam y Cibanco de haber realizado supuestas operaciones relacionadas con el lavado de dinero, lo cual significó un fuerte golpe reputacional del cual no lograron recuperarse.

Ante las acusaciones de las autoridades estadounidenses, las tres firmas fueron intervenidas por la CNBV para intentar garantizar sus operaciones; sin embargo, experimentaron la pérdida de clientes y salida de recursos, con lo cual comenzaron a diluirse dentro del sistema financiero mexicano.

Vector Casa de Bolsa. Foto: Captura de Google Maps

Vector transfiere sus cuentas y activos a Finamex

En el caso de Vector, el pasado 1 de octubre acordó con Casa de Bolsa Finamex, la transferencia de cuentas y activos.

En esa fecha, Vector dijo que emprendió un proceso de análisis y evaluación de distintas alternativas que garantizarán la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, así como la preservación de su legado institucional.

“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia, profesionalismo y compromiso con el desarrollo financiero de México”, informó entonces la firma.

Así, el 20 de octubre, Vector Casa de Bolsa se despidió de sus clientes e informó que a partir de dicha fecha sus cuentas y saldos estaban disponibles en Finamex.

En un comunicado enviado a sus clientes, la firma detalló que sus promotores se mantendrán en esta nueva etapa luego del acuerdo alcanzado con Finamex.

“Durante más de cinco décadas hemos estado con nuestros clientes, cuidando de sus patrimonios y acompañándoles en cada paso. Debido a nuestro acuerdo con Finamex, a partir de mañana martes 21 de octubre, sus cuentas y saldos estarán disponibles en Finamex, asegurando que sigan recibiendo la atención y confianza que mereces. Es importante reiterar que, a partir de mañana, ya serás cliente de Finamex Casa de Bolsa y podrás operar con tus cuentas y saldos, tanto en su plataforma como con tu promotor de siempre, quien estará acompañándote en esta nueva etapa”, precisó.

En el caso de Intercam, vendió casi la totalidad de su operación a Kapital Bank, mientras que CIbanco, vendió su negocio fiduciario a Multiva, su cartera de crédito automotriz a Bancoppel y, el 10 de octubre, también solicitó la revocación de su licencia y actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

