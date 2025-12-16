En 2027, año de elecciones intermedias, el crecimiento de la economía todavía no logrará recuperar la tasa histórica promedio de 2%, la inflación seguirá en la parte alta del rango de variabilidad, con un mercado laboral resintiendo los costos de contratación y un tipo de cambio cercano a 20 pesos por dólar.

Así lo anticipa el consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero en la última encuesta de 2025 del Banco de México (Banxico), en la cual incluye por primera vez expectativas para 2027 y 2028.

El panorama poco halagador se debe a que sigue aumentando como limitante para el avance de la actividad económica la gobernanza, en especial la inseguridad pública y la incertidumbre política interna.

De ahí que para 2025 y 2026, el consenso de especialistas recortó el pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB). Para el año que está por terminar pasó de 0.40% a 0.39%; para 2026 se movió de 1.37% a 1.15% y para 2027 de 1.80% a 1.85%.

El promedio para los próximos 10 años tampoco alcanza la tasa histórica de 2%, pues los analistas esperan que sea de 1.80%.

El empleo lo resentirá

Ante el escaso crecimiento económico, los expertos consultados por Banxico redujeron sus proyecciones para la generación de puestos de trabajo en 2025, 2026 y 2027.

Este año cerrará con 237 mil nuevos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde los 250 mil previstos en la encuesta anterior. Mientras que para 2026, los analistas hicieron un ajuste a la baja de 330 mil a 308 mil y para 2027 esperan repunte a 350 mil.

Los encuestados están previendo que la inflación general en diciembre será de 0.40%, con lo cual terminará 2025 un poco más arriba de lo previsto, en 3.75% frente a 3.74% del mes anterior.