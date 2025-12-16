Esta Navidad se van a quedar sin aguinaldo casi 14 millones de mexicanos, aunque sea un derecho establecido desde 1970 en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Al sondear más de 150 mil viviendas distribuidas a lo largo y ancho del país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 40.8 millones de trabajadores subordinados y remunerados entre julio y septiembre pasado.

De esta cantidad, 33.6% o 13.7 millones carecían de aguinaldo, de vacaciones con goce de sueldo o de reparto de utilidades.

Es la mayor cifra en un año y, para ponerlo en perspectiva, equivale a la población conjunta de la Ciudad de México, Querétaro y Morelos.

Los 13.7 millones sin aguinaldo significan 22.3% de la Población Económicamente Activa (PEA).

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, explicó que la mayoría de los trabajadores sin prestaciones operan en la informalidad y por eso los empleadores evaden esta obligación.

Desde su punto de vista, las condiciones laborales y la escasa generación de empleos formales obliga a los mexicanos a buscar opciones en la informalidad con el fin de tener una fuente de ingresos.

“Ante la precarización laboral, los trabajadores están dispuestos a sacrificar prestaciones sociales con tal de tener un mejor salario”, indicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los hogares con menor ingreso laboral carecen de capacidad para ahorrar recursos y son los primeros en gastarse el aguinaldo, incluso se ven obligados a adquirir créditos, expuso el también profesor de Economía en la UNAM.

“Es muy difícil que la informalidad laboral termine en México, porque muchas veces un trabajador informal tiene mayores ingresos que un profesionista que opera en la formalidad”, señaló.

En su opinión, para reducir la informalidad se necesita más inversión productiva pública y privada.

“Urgen incentivos fiscales para que empresas inviertan y haya crecimiento económico”, comentó.

Gráficas: Elaboración propia

El Estado de México, a la cabeza

La mayor cantidad de subordinados que no recibirán aguinaldo laboran en el Estado de México, con 2.2 millones. Le siguen Puebla y Veracruz, al registrar un millón en cada caso, señalan los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del instituto que preside Graciela Márquez.

Continúan la Ciudad de México y Michoacán, ambos con 0.8 millones de subordinados sin acceso a esta prestación, cuya fecha límite para el pago es el 20 de diciembre y que está prohibido cubrirse en especie.

De los 13.7 millones de trabajadores sin acceso a aguinaldo, 5.3 millones tienen una edad de 15 a 29 años, es decir, pertenecen a la llamada Generación Z o Centennial, mientras que 5.2 millones se encuentran en el rango de 30 a 49 años, y el resto son mayores a 50 años.

El investigador del Posgrado de Economía de la UNAM, Clemente Ruiz Durán, destacó que la mayoría de los jóvenes están ocupados de manera temporal, por lo que los patrones no llevan a cabo el proceso de formalización.

El recorte a la jornada laboral de 48 a 40 horas de forma gradual, comenzando en 2027, no va a aumentar el empleo, al contrario, empeorará las condiciones del mercado, dijo en entrevista previa.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo explica que los trabajadores tienen derecho a recibir de aguinaldo una cantidad de dinero equivalente, como mínimo, a 15 días de salario.

Los trabajadores que no hayan cumplido un año de servicio, sin importar si están laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, deberán percibir la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo trabajado, cualquiera que fuere.

El pago de aguinaldo les corresponde a las personas trabajadoras, de base, confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, temporada, por tiempo indeterminado sujeto a prueba o sujeto a capacitación inicial, entre otros que se rijan por la LFT.