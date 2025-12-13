Más Información

Aguinaldo 2025: ¿cuál es la fecha límite para recibir la prestación?

Marianne Gonzaga elimina sus redes sociales tras disputa legal por custodia de su hija

Gripe H3N2: ¿qué vacunas protegen contra la "Súper Gripe"? Esto se sabe

¿Quién era Enrique Estrada, director del DIF en el Salto, Jalisco, que fue hallado muerto?

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la novena noche de traición

El fin de año está oficialmente a la vuelta de la esquina y en México, el paso de los días significa que cada vez está más cerca la llegada del .

Esta prestación obligatoria por ley representa un apoyo económico significativo para millones de familias mexicanas, quienes lo utilizan para cubrir los gastos extra característicos de la época de celebraciones decembrinas.

En la República, la Ley Federal del Trabajo (LFT) determina que el aguinaldo mínimo corresponde a 15 días de salario, siempre y cuando se haya laborado el año completo. Este monto es el mínimo legal y puede ser mayor si así lo establece el contrato individual o colectivo de trabajo.

El aguinaldo sirve como apoyo económico para las familias durante la temporada navideña. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
¿Cuál es la fecha límite para recibir tu aguinaldo este 2025?

El artículo 87 de la LFT también establece que el aguinaldo debe pagarse en su totalidad antes del 20 de diciembre.

¿Qué pasa si no me pagan mi aguinaldo a tiempo?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las y los patrones o empresas que incumplan con el pago del aguinaldo, lo otorguen incompleto o de forma tardía, pueden hacerse acreedores a una multa de conformidad con lo que marca el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo.

Las multas que se pueden imponer son por el equivalente de 50 a 5 mil veces la unidad de medida y valor de la UMA que se encuentra establecida por el INEGI, es decir, para 2025, a multas desde los 5,657 pesos hasta los 565,700 pesos.

En caso de incumplimiento al pago del aguinaldo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), es la institución del gobierno que ofrece asesoría, asistencia y representación legal gratuita a trabajadores, beneficiarios y sindicatos, con la finalidad de defender sus derechos laborales y de seguridad social.

