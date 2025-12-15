"Ya chilló la rata": usuarios celebran la llegada de su aguinaldo con los mejores memes

El aguinaldo es, sin duda, uno de los pagos más esperados por los trabajadores mexicanos, ya que representa un ingreso extra que llega justo en una de las épocas más importantes del año.

Este dinero adicional se convierte en un gran alivio para muchas familias, pues les permite cerrar el año con mayor tranquilidad económica y cumplir objetivos que, en otros momentos, resultan difíciles de alcanzar.

Aguinaldo 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Para algunos, el aguinaldo es la oportunidad ideal para ponerse al corriente con deudas, pagar tarjetas de crédito o cubrir gastos pendientes. Otros lo aprovechan para darse ese gustito que han postergado durante meses, como comprar un artículo deseado, renovar electrodomésticos o incluso cambiar de auto. También hay quienes deciden adelantar las compras navideñas, evitando prisas de último momento, o destinarlo a unas merecidas vacaciones para convivir y descansar con la familia.

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: creada con IA

Tradicionalmente, las empresas entregan este dinero extra a finales de año, cumpliendo con esta prestación que es un derecho de los trabajadores. No obstante, algunas compañías optan por adelantar el pago con el objetivo de que sus empleados puedan aprovechar eventos comerciales como el Buen Fin, que generalmente se lleva a cabo el tercer fin de semana de noviembre.

Lee también: Aguinaldo 2025: ¿cuál es la fecha límite para recibir la prestación?

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo

Sin importar cuánto tiempo se lleve en una empresa, todos los empleados tienen derecho a esta prestación, de acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Este lunes 15 de diciembre, mucho han recibido este pago, que ya ha "iluminado" los ojos de usuarios en redes sociales, quienes echaron a volar su imaginación y crearon algunos memes. Aquí te presentamos algunos.

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla

me dieron mi aguinaldo ($500) y voy a dejar q el dinero me cambie pic.twitter.com/yeNZ8yrNJJ — mirimona (@chocomirilera) December 15, 2025

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla

Yo después de abrir mi cuenta bancaria y ver qué ¡YA CAGO EL AGUILA!🙌🏽 pic.twitter.com/6LhwcsZh9t — La Abuela García®™ (@rthur013) December 13, 2025

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla

Esa Mohni Vidente si le sabe, cito “Acuario el día 15 tu mejor día, te pagarán un dinero que te deben” y ese día depositan el aguinaldo. pic.twitter.com/xleLIlnew0 — Denisse (@luminiux) December 13, 2025

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Cuando un trabajador ha laborado durante todo el año, el aguinaldo corresponde al pago de al menos 15 días de salario.

Para calcularlo, se multiplica el salario diario por esos 15 días. Por ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo de 172.87 pesos diarios obtendría un aguinaldo aproximado de 2,593 pesos, resultado de aplicar la fórmula establecida por la ley.

También te interesará:

¿Espacio reducido? Así puede decorar tu casa en Navidad sin que luzca saturada

Calendario SEP 2025: ¿cuándo empiezan y terminan las vacaciones de diciembre? Esto se sabe

Nutriólogo Gustavo Melo denuncia robo en uno de los gimnasios más reconocidos de Polanco

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv