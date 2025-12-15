Más Información

"Ya chilló la rata": usuarios celebran la llegada de su aguinaldo con los mejores memes

"Ya chilló la rata": usuarios celebran la llegada de su aguinaldo con los mejores memes

¿Marianne Gonzaga se queda con Emma? La influencer actualizó sobre su situación legal por la custodia de su hija

¿Marianne Gonzaga se queda con Emma? La influencer actualizó sobre su situación legal por la custodia de su hija

NASA confirma el Eclipse Solar más largo de la historia: ¿cuándo y dónde podrá verse?

NASA confirma el Eclipse Solar más largo de la historia: ¿cuándo y dónde podrá verse?

Calendario SEP 2025: ¿cuándo empiezan y terminan las vacaciones de diciembre? Esto se sabe

Calendario SEP 2025: ¿cuándo empiezan y terminan las vacaciones de diciembre? Esto se sabe

It: Welcome to Derry deja un final de temporada cardíaco; esta es la explicación de la escena post créditos

It: Welcome to Derry deja un final de temporada cardíaco; esta es la explicación de la escena post créditos

El es, sin duda, uno de los pagos más esperados por los trabajadores mexicanos, ya que representa un ingreso extra que llega justo en una de las épocas más importantes del año.

Este dinero adicional se convierte en un gran alivio para muchas familias, pues les permite cerrar el año con mayor tranquilidad económica y cumplir objetivos que, en otros momentos, resultan difíciles de alcanzar.

Aguinaldo 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Aguinaldo 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Para algunos, el aguinaldo es la oportunidad ideal para ponerse al corriente con deudas, pagar tarjetas de crédito o cubrir gastos pendientes. Otros lo aprovechan para darse ese gustito que han postergado durante meses, como comprar un artículo deseado, renovar electrodomésticos o incluso cambiar de auto. También hay quienes deciden adelantar las compras navideñas, evitando prisas de último momento, o destinarlo a unas merecidas vacaciones para convivir y descansar con la familia.

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: creada con IA
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: creada con IA

Tradicionalmente, las empresas entregan este dinero extra a finales de año, cumpliendo con esta prestación que es un derecho de los trabajadores. No obstante, algunas compañías optan por adelantar el pago con el objetivo de que sus empleados puedan aprovechar eventos comerciales como el Buen Fin, que generalmente se lleva a cabo el tercer fin de semana de noviembre.

Lee también:

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo

Sin importar cuánto tiempo se lleve en una empresa, todos los empleados tienen derecho a esta prestación, de acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Este lunes 15 de diciembre, mucho han recibido este pago, que ya ha "iluminado" los ojos de usuarios en redes sociales, quienes echaron a volar su imaginación y crearon algunos memes. Aquí te presentamos algunos.

Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla
Los mejores memes que dejó la llegada del aguinaldo. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Cuando un trabajador ha laborado durante todo el año, el aguinaldo corresponde al pago de al menos 15 días de salario.

Para calcularlo, se multiplica el salario diario por esos 15 días. Por ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo de 172.87 pesos diarios obtendría un aguinaldo aproximado de 2,593 pesos, resultado de aplicar la fórmula establecida por la ley.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]