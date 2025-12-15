Calendario SEP 2025: ¿cuándo empiezan y terminan las vacaciones de diciembre? Esto se sabe

Con la llegada de diciembre, el ambiente festivo se hace presente en todo el país y las vacaciones de invierno se acercan rápidamente. Este periodo representa una oportunidad para que estudiantes y familias compartan tiempo de calidad y se desconecten de la rutina diaria.

Celebraciones como Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes Magos convierten esta temporada en una de las más esperadas del año, motivo por el cual muchas familias aprovechan el receso escolar para planear actividades recreativas o realizar viajes.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre, según la SEP?

Una de las dudas más frecuentes entre padres de familia y alumnos es conocer el inicio del descanso escolar de fin de año; por lo que a continuación te lo decimos.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el último día de clases será el viernes 19 de diciembre. Sin embargo, el periodo vacacional comenzará oficialmente el lunes 22 de diciembre, dando inicio a más de dos semanas de descanso para las y los estudiantes de educación básica.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de educación básica?

Las vacaciones de invierno se extenderán hasta el martes 6 de enero de 2026, después de la celebración del Día de Reyes Magos. Posteriormente, del 7 al 9 de enero, se llevarán a cabo talleres de capacitación dirigidos al personal docente y directivo.

Debido a estas actividades, el regreso a clases para los alumnos está programado para el lunes 12 de enero. En total, considerando el fin de semana previo, los días sin clases y el receso escolar, los estudiantes disfrutarán de 22 días consecutivos de descanso.

