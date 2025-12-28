Un juez de control le dictó la prisión preventiva de oficio a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de Genaro García Luna, luego de que fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Cuernavaca, por su implicación en el caso del desvío de recursos del sistema penitenciario federal a empresas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

En audiencia inicial, el Ministerio Público del caso, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo acusó de los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado.

Sin embargo, su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver la situación jurídica, lo que ocurrirá en los siguientes días, informó la FGR.

En tanto, Caballero Tardaguila quedó preso en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Jesús Alberto Caballero Tardaguila, presuntamente simuló contratos de adquisición de servicios para desviar recursos del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de los penales federales, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por García Luna, preso actualmente en los Estados Unidos.

En días pasados, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR le cumplimentaron orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

em