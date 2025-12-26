Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Jesús Alberto Caballero Tardaguila, otro excolaborador de Genaro García Luna fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso del desvío de recursos del sistema penitenciario federal a empresas ligadas al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Se trata de Caballero Tardaguila, a quien agentes de la Policía Federal Ministerial le cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada y peculado.

Entre 2013 y 2015, Caballero Tardaguila, posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios para saquear recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, encargado de los Centros Penitenciarios Federales, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas por García Luna, preso en los Estados Unidos, según la investigación de la FGR.

La Fiscalía General de la República informó que al exservidor público detenido en Cuernavaca, Morelos, le fueron leídos sus derechos constitucionales y posteriormente fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano para su certificación médica, y ser puesto a disposición del juez que determinará su situación jurídica.

bmc