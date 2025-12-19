La defensa de Genaro García Luna apeló la sentencia en su contra este viernes, que marcaba el vencimiento de la última prórroga concedida al exfuncionario.

La apelación fue formalizada el 18 de diciembre por los abogados César de Castro y Valerie Gotlib.

García Luna fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. También el juez Brian Cogan emitió entonces una multa de 2 millones de dólares contra el exfuncionario "por ayudar durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos".

La defensa del exsecretario de Seguridad Pública mexicano dice que el proceso legal quedó “irremediablemente contaminado”, porque, según su postura, se utilizaron declaraciones falsas de testigos y la fiscalía ocultó evidencia que beneficiaba a García Luna (evidencia exculpatoria).

Los argumentos del recurso están en un documento de 78 páginas.

