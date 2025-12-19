Más Información

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Sheinbaum llama a que Salinas Pliego cubra los 51 mil mdp que deben en impuestos sus empresas; "Ojalá pague", dice

Sheinbaum llama a que Salinas Pliego cubra los 51 mil mdp que deben en impuestos sus empresas; "Ojalá pague", dice

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"

Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Volaris y Viva anuncian creación de nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; buscan acelerar conectividad y mantener bajos costos

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Capturan en la GAM a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de casas; les decomisan 260 bolsas de marihuana y dos celulares

Capturan en la GAM a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de casas; les decomisan 260 bolsas de marihuana y dos celulares

Inauguran rehabilitación de la Costera Miguel Alemán tras el paso del huracán John; "¡Viva Acapulco!", dice Sheinbaum desde la mañanera

Inauguran rehabilitación de la Costera Miguel Alemán tras el paso del huracán John; "¡Viva Acapulco!", dice Sheinbaum desde la mañanera

La defensa de apeló la sentencia en su contra este viernes, que marcaba el vencimiento de la última prórroga concedida al exfuncionario.

La apelación fue formalizada el 18 de diciembre por los abogados César de Castro y Valerie Gotlib.

García Luna fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. También el juez Brian Cogan emitió entonces una multa de 2 millones de dólares contra el exfuncionario "por ayudar durante una década al a cambio de millones de dólares en sobornos".

La defensa del exsecretario de Seguridad Pública mexicano dice que el proceso legal quedó “irremediablemente contaminado”, porque, según su postura, se utilizaron declaraciones falsas de testigos y la fiscalía ocultó evidencia que beneficiaba a García Luna (evidencia exculpatoria).

Los argumentos del recurso están en un documento de 78 páginas.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Mexicanos necesitan visa? iStock / 8213erika

¿Puedes entrar a Estados Unidos sin visa? Conoce las excepciones para mexicanos

Beca Rita Cetina Primaria 2026 Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial. Foto: Especial

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos