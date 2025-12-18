La Fiscalía General de la República (FGR) realizó acusación formal contra María Vanesa Pedraza Madrid, excolaboradora de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien quedó presa en el penal federal femenil de Morelos, luego de que una jueza de control le dictó prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, será hasta el próximo miércoles cuando la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, María Jazmín Ambriz, defina si vincula a proceso a Pedraza Madrid por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Lo anterior, porque la defensa de la mujer solicitó la duplicidad del término constitucional, de 72 a 144 horas, para resolver su situación jurídica, en audiencia celebrada este jueves, informaron fuentes judiciales.

La FGR informó que la mujer fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes le cumplimentaron orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, señalan a Pedraza Madrid como presunta apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual supuestamente utilizó para fondear recursos en el sistema financiero al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos del extinto Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, que habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia.

Pedraza Madrid se desempeñó en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, cuando el titular era Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa.

