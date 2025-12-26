Más Información
Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice
“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz
Al estar en medio de la polémica por haber sido captado supuestamente en una tienda de lujo en Houston, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró no vive de privilegios, además que trabaja, emprende y paga impuestos.
A través de sus redes sociales, López Beltrán respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien declaró que los políticos de Morena y sus familiares no pagan impuestos y participan en megafraudes al erario, además que "viven financiados por el cártel de Macuspana".
"Tienen vínculos probados con el crimen organizado, huyen de las cámaras en público, se tienen que esconder como ratas en sus vacaciones por que no pueden explicar su enriquecimiento absurdo", dijo el dueño de Grupo Salinas.
Lee también Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación
Al respecto, el hijo de López Obrador señaló a Salinas Pliego de clasista y de no tener argumentos: "Yo, José Ramón López Beltrán, no vivo de privilegios ni de favores ni de concesiones disfrazadas de moral".
"Como millones de mexicanas y mexicanos, trabajo, emprendo, pago impuestos y no necesito presumir para saber quién soy. A diferencia de ti, no construyo nada atacando, difamando o calumniando a otros; lo hago trabajando", agregó.
Lo señaló además de querer dar lecciones de mérito y ética.
"La diferencia entre tú y yo es clara: yo no le debo nada al Estado ni al pueblo de México; tú, en cambio, te has enriquecido durante décadas beneficiándote de ellos. No necesito prepotencia ni humillar a nadie para justificar quién soy", expresó José Ramón López Beltrán.
Lee también Noroña, entre los morenistas menos productivos del Senado
Carolyn Adamas, esposa de López Beltrán, defiende a sus hijos
Por su lado Carolyn Adamas, esposa de López Beltrán, rechazó que sus hijos sean "ratas" y no tienen por qué esconderse en ningún momento de su vida.
"Yo nunca me he metido con los hijos de nadie, y no voy a permitir que nadie hable de los míos con desprecio", declaró.
Aseguró Adams que su familia vive en paz porque todo lo que tienen "es fruto de nuestro trabajo ".
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]