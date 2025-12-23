Bajo las fuerzas de la oferta y demanda, el dólar rompió esta tarde el piso de 17.90 pesos para cotizar en el nivel más bajo desde julio de 2024.

El tipo de cambio probó por momentos del martes los 17.8964 pesos, nivel que no tocaba en año y medio, señalan las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 18.40 pesos en ventanillas de Banamex y acumula una baja de casi tres meses en lo que va de 2025.

Estrategas de Banorte calculan que la paridad rondará entre 17.80 y 18.40 durante esta semana. Desde su punto de vista, la debilidad del dólar continuará en los primeros meses de 2026 y se combinará con un buen perfil de carry relativo del peso, en el que las tasas de interés reales de México seguirán destacando entre el espectro comparable de divisas pertenecientes a países con economías emergentes.

Prevén un intervalo de 17.70 a 17.80 durante los siguientes meses, con un cierre de 2026 en 18.30 unidades, cuya trayectoria integra una agenda geopolítica más retadora en la segunda mitad del año que está por arrancar.

Los fondos de cobertura elevaron sus apuestas a favor de una apreciación del peso mexicano por segunda semana consecutiva, de acuerdo con cifras publicadas el viernes sobre los contratos negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

Las posiciones netas a favor del peso alcanzaron los 2.9 mil millones de dólares entre el 3 y 9 de diciembre, las mayores apuestas con esa dirección desde el 11 de junio del año pasado, cuando el saldo fue de 3.2 mil millones.

La paridad al mayoreo otra vez tomó por sorpresa a bancos, casas de bolsa y grupos de análisis, cuyo consenso calculaba que llegaría a 20.95 al finalizar 2025, indican los resultados de la encuesta que Citi aplicó a principios de enero.

Incluso el banco francés BNP Paribas proyectaba un cierre de 22.30, y los más optimistas, Grupo Bursátil Mexicano y Natixis, anticipaban 20 unidades.

Tampoco la Secretaría de Hacienda esperaba que el dólar perdiera tanto terreno, ya que estimó un cierre de año sobre 20 pesos, según los PreCriterios Generales de Política Económica de 2026 que dio a conocer en abril pasado.

La analista de Banamex, Paulina Anciola, explicó que diversos factores llevaron a una fuerte depreciación del dólar ante el resto de monedas a escala global en 2025, destacando la perspectiva de baja de tasas de interés, la incertidumbre comercial, el aumento de la deuda en Estados Unidos y las dudas sobre su sostenibilidad en el largo plazo, así como los constantes ataques a la autonomía de la Reserva Federal (Fed).

“El superpeso parecería estar regresando y ahora estimamos el tipo de cambio en 18.1 para diciembre y 18.7 al cierre de 2026”, señaló Anciola, quien estimó que la paridad será una contención parcial de la inflación el próximo año.

