Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

A unos días de que Citi concretara la venta de 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, la directora global del gigante financiero estadounidense, Jane Fraser, se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Mandataria Federal calificó a la CEO de Citi como una "una gran mujer", tras su encuentro.

"Recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser", escribió en redes sociales, junto a una fotografía de ambas.

La presidenta de México informó que hablaron sobre "las buenas perspectivas económicas para nuestro país".

Citi reitera su compromiso con México

De acuerdo con una nota informativa compartida por Citi, Fraser reiteró su compromiso de la institución con el país.

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su continuo respaldo a Citi. México es uno de nuestros mercados más importantes, donde tenemos raíces profundas que abarcan más de un siglo”, dijo Fraser.

Lee también Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

De acuerdo con la directiva, Citi sigue profundamente comprometido con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones en todo el país.

“Valoramos el liderazgo de la Presidenta y esperamos seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país”, destacó Jane Fraser.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc