Más Información

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Dan 3 meses más a Fiscalía de Tabasco en investigación contra Hernán Bermúdez, líder de La Barredora; siguen recabando pruebas

Dan 3 meses más a Fiscalía de Tabasco en investigación contra Hernán Bermúdez, líder de La Barredora; siguen recabando pruebas

A unos días de que Citi concretara la venta de 25% de al empresario Fernando Chico Pardo, la directora global del gigante financiero estadounidense, Jane Fraser, se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Mandataria Federal calificó a la CEO de Citi como una "una gran mujer", tras su encuentro.

"Recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser", escribió en redes sociales, junto a una fotografía de ambas.

La presidenta de México informó que hablaron sobre "las buenas perspectivas económicas para nuestro país".

Citi reitera su compromiso con México

De acuerdo con una nota informativa compartida por , Fraser reiteró su compromiso de la institución con el país.

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su continuo respaldo a Citi. México es uno de nuestros mercados más importantes, donde tenemos raíces profundas que abarcan más de un siglo”, dijo Fraser.

Lee también

De acuerdo con la directiva, Citi sigue profundamente comprometido con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones en todo el país.

“Valoramos el liderazgo de la Presidenta y esperamos seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país”, destacó Jane Fraser.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]