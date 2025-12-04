Citi anunció el nombramiento de Luis Brossier como nuevo Director General de Citi México, a partir del 1 de marzo de 2026, sujeto a las aprobaciones legales y regulatorias correspondientes.

En un comunicado, el banco estadounidense y propietario de Banamex, dijo que el nuevo directivo reportará directamente a Julio Figueroa, director de América Latina para Citi.

La compañía detalló que Brossier será el encargado de ejecutar la estrategia de Citi en el país, con la meta de maximizar las oportunidades de negocio con clientes mexicanos en todas las líneas de producto, tanto a nivel local como internacional.

Lee también Versace anuncia salida de Dario Vitale como directivo artístico tras ser adquirida por su rival Prada

En ese sentido, dijo que entre sus prioridades estarán fortalecer la posición de la firma como socio bancario clave, consolidar relaciones dentro de la organización y reforzar la reputación de Citi en el mercado nacional.

Citi. Foto: EFE

¿Quién es Luis Brossier?

El ejecutivo se desempeña desde 2022 como director de banca corporativa en México. Antes de su actual etapa de liderazgo, acumuló una década de experiencia en banca de inversión, participando en operaciones relevantes de fusiones y adquisiciones, así como en procesos de captación de capital, con responsabilidades que abarcaron toda América Latina.

Inició su trayectoria en Citi en 2002, en áreas de banca corporativa, mercados de deuda y capital, con periodos en Ciudad de México y Nueva York. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y posee un MBA con honores por Columbia Business School.

“México es un mercado estratégicamente vital para Citi, y nuestro compromiso es empoderar a nuestros clientes con las mejores soluciones financieras y el apoyo que necesitan para tener éxito. El liderazgo de Luis, junto con su profundo entendimiento del mercado mexicano, será clave para mejorar nuestras relaciones y asegurar que continuemos ofreciendo un valor excepcional”, dijo la compañía.

Lee también Trump, Sheinbaum y Carney se verán en Washington con un futuro incierto para el T-MEC

Citi recordó que suma más de 96 años operando en México, donde atiende a empresas, gobiernos, inversionistas e instituciones con una amplia gama de productos y servicios financieros. Además, ha acompañado proyectos de infraestructura de alto impacto nacional, consolidándose como un actor relevante en el financiamiento del desarrollo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc