Fomento Económico Mexicano (Femsa) expresó su respaldo a la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, un cambio que la empresa considera viable siempre que se implemente de forma adecuada.

Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de la compañía, reconoció que la medida implicará costos adicionales para el corporativo, con casi 300 mil colaboradores, pero afirmó que la firma está dispuesta a asumirlos como parte de su compromiso con el talento y el bienestar laboral.

El directivo explicó que la empresa ha participado en un proceso amplio de diálogo con la autoridad laboral, donde se expusieron los riesgos de una implementación deficiente, como ha ocurrido en otros países.

Lee también STPS presenta proyecto para la reducción de la jornada laboral a 40 horas

“Para una empresa que tiene casi 300 mil colaboradores en México, son variables que tienen un impacto muy importante, muy relevante. Además por el modelo de negocio, que es un modelo intensivo en mano de obra. Entonces, sin duda es un asunto que tiene efectos, pero también lo que yo puedo decir es que para Femsa reconocer al talento y a los colaboradores ha sido también parte de nuestra responsabilidad y de la manera como históricamente ha visto las cosas”, dijo.

El directivo recordó que Oxxo realizó un programa piloto para evaluar la transición a la semana de 40 horas y que, con base en sus resultados, se identificaron elementos que podrían hacer más eficiente el ajuste.

“Hubo apertura en todo momento por parte de la Secretaría del Trabajo. Creemos que la iniciativa que comenzará a discutirse va por buen camino”, dijo.

Sobre el impacto económico, Campa señaló que, por tratarse de un modelo de negocio intensivo en mano de obra, la reducción de la jornada tendrá efectos relevantes. Aun así, insistió en que una implementación correcta puede resultar en beneficios tanto para el país como para los trabajadores y la empresa.

Lee también FEMSA controlará el 100% de Oxxo en Brasil; logra acuerdo con la firma Raízen

Oxxo realizó un programa piloto para evaluar la transición a la semana de 40 horas. Foto: Cortesía

Se cumplirá con “Ley silla” en Oxxo, dice Femsa

En paralelo, Campa confirmó que Femsa ya trabaja para cumplir con las obligaciones que entran en vigor el 14 de diciembre, incluida la instalación de sillas en las tiendas Oxxo para permitir a los colaboradores sentarse durante la jornada.

El proceso, admitió, es complejo debido a la cantidad de unidades, pero aseguró que se están realizando las adquisiciones necesarias para atender la normativa.

“Pero estamos también aplicados para cumplir con lo que dice la ley”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc