Fomento Económico Mexicano (FEMSA) asumirá el control total de la cadena Oxxo en Brasil, tras alcanzar un acuerdo definitivo con la firma Raízen para poner fin de manera amistosa a su alianza estratégica conocida como “Grupo Nós”.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) FEMSA detalló que conservará todas las tiendas Oxxo en el país sudamericano, así como el centro de distribución en Cajamar, São Paulo, mientras que Raízen mantendrá la operación de las tiendas de conveniencia Shell Select.

La transacción será neutral en caja y la firma asumirá la deuda existente de Grupo Nós a la fecha de cierre.

El director general de FEMSA Retail, José Antonio Fernández Garza, señaló que la colaboración con Raízen fue clave para establecer la presencia de Oxxo en Brasil y adelantó que la operación independiente permitirá acelerar la expansión.

El plan de la cadena en Brasil se centra en acelerar la apertura de nuevas tiendas. Foto: IStock

“Brasil sigue siendo un punto de enfoque clave en la estrategia de crecimiento de largo plazo”, afirmó en el comunicado.

La empresa indicó que la separación de operaciones entre Oxxo y Shell Select aún está sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera que concluya en los próximos meses.

FEMSA destacó que Brasil representa una prioridad estratégica para Oxxo, debido al tamaño de su mercado, la fragmentación del sector retail y la baja penetración de formatos de conveniencia modernos.

La compañía busca aprovechar este entorno para impulsar el crecimiento de ingresos, eficiencia operativa y retorno de capital en el largo plazo.

El plan de la cadena en Brasil se centra en acelerar la apertura de nuevas tiendas, adaptar el formato a las preferencias de los consumidores y consolidar un modelo escalable y rentable.

Desde su llegada, Oxxo ha introducido el concepto de tienda de proximidad independiente en un mercado dominado por el comercio tradicional, con el objetivo de posicionarse como una alternativa moderna y estandarizada para los consumidores brasileños.

