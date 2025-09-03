El presidente del Consejo de Administración y director general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), José Antonio Fernández Carbajal, opinó que la democracia, el Estado de derecho, la economía de mercado y las libertades están en riesgo en muchos países.

Destacó el salto tecnológico de la inteligencia artificial (IA), con bondades para la productividad, la salud y la investigación, y desafíos a la actividad económica de regiones y países enteros, pues ofrece mayor facilidad para desinformar e incluso para cometer delitos.

No obstante, dijo, el impacto mayor de la inteligencia artificial está en los empleos.

Mencionó que hay cálculos en los cuales se estima que, para 2030, hasta 30% de los trabajos estarán automatizados, sobre todo en actividades administrativas y para los jóvenes que están ingresando al mercado laboral.

“Con todo esto es urgente la reconversión laboral y la alfabetización digital”, subrayó.

Para Fernández Carbajal, ante los cambios actuales que se viven en todo el mundo, donde se cuestiona la globalización y a las instituciones, hay más competencia que cooperación, lo que afecta la respuesta ante el cambio climático o el apoyo a naciones pobres.

Reconoció que en los últimos meses se han comenzado a visualizar avances en seguridad en el país, pero ante la magnitud del reto, deben fortalecerse los esfuerzos para recuperar el derecho a la paz.

“México debe fortalecer su seguridad para hacer frente a la incertidumbre. Sin seguridad la sociedad entera sufre y las empresas no podemos cumplir a cabalidad con nuestra responsabilidad de generar empleos y bienestar. Hay que reconocer que los últimos meses empezamos a visualizar avances puntuales en la seguridad del país, pero el reto es enorme y el esfuerzo debe mantenerse”, dijo.

En su discurso en el Premio Eugenio Garza Sada 2025, recalcó que “los países florecen donde hay libertades... para asociarse y crear empresas para competir con reglas claras y propiedad segura”.