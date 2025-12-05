Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país volvieron a ajustarse a la baja por parte de analistas del sector privado. De acuerdo con la más reciente encuesta de Citi, el promedio para 2025 cayó a 0.4% desde el 0.5%previo, dentro de un rango que va de 0.1% a 0.6%.

El documento de la firma financiera señala que para 2026, la estimación también descendió, pasando de 1.4% a 1.3%. Estos retrocesos reflejan una visión más cautelosa sobre el desempeño económico del país, en línea con los ajustes que se han dado a conocer en días pasados de un menor desempeño de la actividad económica del país.

En política monetaria, los 32 participantes de la Encuesta de Expectativas de Citi México mantienen su previsión de que el próximo movimiento de la tasa de referencia ocurrirá hasta diciembre de 2025, y todos anticipan un recorte de 25 puntos base.

En tanto, la mediana del pronóstico para el cierre de ese año se mantiene en 7%, igual que en la consulta anterior, mientras que para 2026 la expectativa central permanece en 6.50%, con un rango entre 6% y 7 por ciento.

El consenso también ajustó a la baja el tipo de cambio esperado. Para el cierre de 2025, el tipo de cambio pasó de una proyección de 18.75 pesos por dólar a 18.51, y para 2026 se estima ahora en 19.20 pesos frente a los 19.31 pesos de la encuesta previa.

En inflación, los analistas prevén para noviembre una variación mensual de 0.55% en el índice general y de 0.12% en el subyacente. Con ello, la inflación general anual subiría a 3.68%, por encima del 3.57% reportado en octubre, mientras que la subyacente alcanzaría 4.36%. Para diciembre, el consenso anticipa incrementos de 0.45% en la general y de 0.40% en la subyacente.

Las expectativas de inflación al finalizar 2025 y 2026 también registraron cambios. La proyección de inflación general para 2025 aumentó de 3.77% a 3.79%, mientras que la subyacente se mantuvo en 4.23%. Para 2026, la inflación general pasó de 3.91% a 3.95% y la subyacente de 3.83% a 3.89%. La expectativa promedio de inflación anual entre 2027 y 2031 se mantuvo sin cambios en 3.70 por ciento.

