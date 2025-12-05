Un 66% de los mexicanos quiere aprender más sobre educación financiera, especialmente en temas de ahorro, de acuerdo con el estudio global de Santander, “el Valor de Aprender: Perspectivas globales sobre la educación financiera”.

El documento del banco de origen español muestra que, tanto en México como en el resto del mundo, existe una brecha entre lo que las personas creen saber sobre finanzas y lo que realmente dominan.

De acuerdo con el reporte, a nivel global, 61% de los encuestados considera estar bien informado, pero solo 32% respondió correctamente una pregunta básica sobre inflación. En México, 60% dijo sentirse informado y 36% contestó de forma correcta, un resultado ligeramente superior al promedio mundial.

El estudio, elaborado por Ipsos a más de 20 mil personas en 10 países donde opera Grupo Santander, incluido México, analizó los niveles de confianza financiera, los conocimientos que desean adquirir las personas y las formas preferidas para recibir educación financiera, ya sea por instituciones educativas, entidades financieras, la familia o incluso redes sociales, que ganan terreno como fuente de información.

Los resultados muestran que los mexicanos tienen gran interés en aprender sobre inversiones, ahorro y el uso de tarjetas de débito y crédito. Asimismo, la encuesta apunta que poco más del 60% de los adultos en el país no ahorra o destina menos del 10% de su ingreso, lo que subraya la importancia de fortalecer la educación financiera.

Aun así, dos de cada tres mexicanos expresan su deseo de mejorar sus conocimientos, particularmente sobre cómo ahorrar.

El estudio también revela que la mayoría de los mexicanos considera que la educación financiera es tan esencial como matemáticas, ciencias o idiomas, y preferiría que las instituciones educativas integren contenidos de finanzas personales en sus programas.

En ese sentido, cerca de seis de cada diez participantes identifican la capacidad de tomar mejores decisiones económicas como el principal beneficio de este tipo de formación.

En cuanto a aspiraciones personales, 44% busca alcanzar estabilidad financiera, 41% quiere ahorrar para viajar y 35% desea liquidar deudas. Además, más de la mitad de los mexicanos recurriría a asesores financieros profesionales como fuente confiable para tomar decisiones informadas, siendo el porcentaje más alto entre los diez países analizados.

Por otro lado, 65% de los encuestados en México, se siente seguro administrando sus finanzas, y 51 por ciento lo hace de forma digital, cifra que baja a 43% entre personas de 55 a 65 años. Además, 54% recurriría a un asesor o especialista para tomar decisiones económicas.

