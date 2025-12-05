Durante 2024 el valor agregado de exportación de la manufactura global registró un monto de 3.6 billones de pesos corrientes.

Esta cifra significó el 44.2% del valor de la producción manufacturera global, es decir, destinada a la exportación, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El valor agregado de exportación de la manufactura global es el añadido por la economía nacional los productos de exportación, los cuales son parte de un proceso de producción global, es decir, que se llevan a cabo a lo largo de diferentes países. También representa el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en las cadenas globales de valor.

A nivel de rama de la industria manufacturera, las que más aportaron al valor agregado de exportación de la manufactura global fueron: la fabricación de automóviles y camiones con el 26.9% y la fabricación de partes para vehículos automotores, 18.6%. En conjunto, las 10 ramas de actividad aportaron 67.3%.

Por su parte, las actividades manufactureras que se involucraron en cadenas globales de valor generaron 30.6% de los puestos de trabajo que reportó la industria manufacturera en su conjunto. En suma, alcanzaron 2 millones 310 unidades de puestos remunerados, cifra 3.7% menor en comparación con 2023.

Las tres ramas con mayor participación fueron fabricación de partes para vehículos automotores, con 19.5%; fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos, con 7.4%; y fabricación de componentes electrónicos, con 6.1%.

sg/mcc