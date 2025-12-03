Con todo, y las promociones del Buen Fin, en noviembre se comercializaron menos autos nuevos en el país, pues se vendieron apenas 148 mil 359 unidades, 0.3% menos en comparación con noviembre de 2024, según cifras del Inegi.

En el periodo enero-noviembre, se colocaron un millón 370 mil 186 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento de 1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En noviembre, Nissan incrementó 0.6% sus ventas; General Motors retrocedió 3.4%; y Volkswagen un 3.6%.

Toyota disminuyó 4.3% sus ventas; mientras que KIA incrementó 2% la colocación de vehículos; Mazda aumentó 0.9%; y Stellantis logró incrementar 15% sus ventas.

Entre las marcas chinas, Great Wall Motor aumentó 4% la comercialización de vehículos; MG disminuyó 44%; JAC bajó 4.7%; y Motornation retrocedió 67.5%.

Por el contrario, Geely incrementó 245% sus ventas y Changan un 221%.

Chirey, GAC, Zeekr y el resto de las marcas chinas no dan a conocer sus cifras de ventas al Inegi.

En cuanto a marcas de lujo, BMW disminuyó 14% sus ventas en noviembre; Acura, un 25%; Infiniti, 27%; Land Rover, 8.6%; Mercedes-Benz, 34.5%; y Volvo, un 43% menos.

Mercado de autos ligeros fue inferior a lo estimado

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) comentó que el mercado de vehículos ligeros en noviembre fue inferior a lo estimado por los distribuidores, ya que ellos pronosticaron la colocación de 150 mil 399 unidades.

La estimación tuvo una diferencia porcentual de 1.4% con respecto al dato observado de 148 mil 359 unidades.

Sin embargo, el nivel de comercialización de noviembre es superior a las ventas en similar mes de 2019, colocándose un 19% por arriba de las 124 mil 804 unidades comercializadas entonces.

AMDA destacó que, a partir de noviembre, Geely y Jetour-Soueast se suman al reporte de ventas oficiales del Inegi.

En tanto, AMDA reportó que el índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual de 3.6% y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.6%, con datos a la primera quincena de noviembre.

En cuanto al desempeño económico, se registra una expectativa de crecimiento del PIB de 0.4% para 2025, conforme a la encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado dirigida por el Banco de México; mientras que para 2026 la previsión es de 1.3%.

