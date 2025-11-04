En octubre, se comercializaron 129 mil 736 vehículos nuevos, un 6% más que en el mismo mes de 2024, de acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi.

Mientras que en el periodo enero-octubre, se colocaron un millón 204 mil 923 unidades, lo que representa un crecimiento de 0.1% con respecto al mismo periodo del año pasado.

En el décimo mes del año, las automotrices que reportaron el mayor incremento en ventas fueron: Infiniti, con 68%; Renault, 37%; Honda, 36%; Lexus, 34%; Subaru, 32.5%; Toyota, 30.6%; Ford, 29% y KIA un 13.6%.

Entre las marcas chinas, Changan aumentó 189% sus ventas; JAC un 7.3%; y Great Wall Motor un 2%.

Por el contrario, MG Motor comercializó 25.6% menos vehículos en octubre, y Motornation un 36% menos.

Chirey y Jetour no reportan sus cifras oficiales de ventas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En tanto, las automotrices de mayor venta en el mercado mexicano fueron: Nissan, General Motors y Volkswagen que registraron un crecimiento moderado en octubre con 8%, 0.3% y 3.2%, respectivamente.

mcc