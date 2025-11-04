Más Información

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

En octubre, se comercializaron 129 mil 736 vehículos nuevos, un 6% más que en el mismo mes de 2024, de acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi.

Mientras que en el periodo enero-octubre, se colocaron un millón 204 mil 923 unidades, lo que representa un crecimiento de 0.1% con respecto al mismo periodo del año pasado.

En el décimo mes del año, las automotrices que reportaron el mayor incremento en ventas fueron: Infiniti, con 68%; Renault, 37%; Honda, 36%; Lexus, 34%; Subaru, 32.5%; Toyota, 30.6%; Ford, 29% y KIA un 13.6%.

Lee también

Entre las marcas chinas, Changan aumentó 189% sus ventas; JAC un 7.3%; y Great Wall Motor un 2%.

Por el contrario, MG Motor comercializó 25.6% menos vehículos en octubre, y Motornation un 36% menos.

Chirey y Jetour no reportan sus cifras oficiales de ventas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En tanto, las automotrices de mayor venta en el mercado mexicano fueron: Nissan, General Motors y Volkswagen que registraron un crecimiento moderado en octubre con 8%, 0.3% y 3.2%, respectivamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]