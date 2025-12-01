Ya estamos por iniciar el año 2026 y uno de los trámites que todos los automovilistas deben cumplir es el pago de la tenencia y el refrendo vehicular. Son impuestos aplicados por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y forman parte de las obligaciones básicas para poder circular sin problemas.

Qué es la tenencia vehicular

La tenencia es un impuesto que se paga por el hecho de ser propietario de un automóvil. Es un monto obligatorio que permite realizar otros trámites, como la verificación, y mantener el estatus legal del vehículo.

En México, algunos estados exentan este pago bajo ciertas condiciones, pero los criterios pueden cambiar cada año. Y es que, rumbo a 2026, la CDMX ya planteó ajustes importantes en su Código Fiscal.

Un cambio para la tenencia 2026

De entrada, el Gobierno de la Ciudad de México propuso que el subsidio del 100% a la tenencia aplique únicamente a los vehículos cuyo valor no exceda los 550,000 pesos. Durante varios años el límite había sido de 250,000 pesos. Con este ajuste, más automovilistas podrían acceder al subsidio siempre que cumplan los requisitos.

Además, las motocicletas también recibirán el subsidio si su valor es menor a 250,000 pesos.

Qué ocurre si compras un auto después de marzo

La propuesta también considera a quienes adquieran un vehículo fuera del primer trimestre. Estos propietarios podrán acceder al subsidio siempre que paguen los derechos de control vehicular en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la compra y cumplan las reglas aplicables.

El subsidio a la tenencia aplicaría entre enero y marzo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Qué falta para que entre en vigor

La Jefatura de Gobierno deberá emitir el acuerdo general del subsidio a más tardar el 16 de enero de 2026, con lo que el beneficio quedará formalizado. Por ahora, la propuesta continúa en análisis dentro del Congreso capitalino como parte de la discusión del Código Fiscal y la Ley de Ingresos.

