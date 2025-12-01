Debido a los problemas de inseguridad pública y la inflación, analistas encuestados por el Banco de México (Banxico), rebajaron su pronóstico para la economía nacional para este y el siguiente año.

Sin embargo, se vieron un poco más optimistas que el propio Instituto Central con el 0.3% para 2025 que ajustó desde 0.6% la semana pasada en su Informe Trimestral de la Inflación.

El consenso de 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero revisó a la baja de 0.50% a 0.40% su expectativa para el presente año.

Mientras que para 2026 redujo la estimación para el producto interno bruto (PIB) de 1.40% de la encuesta pasada a 1.37%.

Creció de 30.65% a 42.22% la probabilidad de que se observe una reducción en el nivel del PIB real ajustado por estacionalidad en el primer trimestre de 2026 respecto del último tramo del año que está por terminar.

Lo anterior debido a que los problemas de gobernanza siguen siendo el principal obstáculo para el PIB, en donde la inseguridad pública es un lastre al colocarse en primer lugar seguido de la falta de estado de derecho.

El 93% de los encuestados aseguró que la economía no está mejor que hace un año; el 20% cree que empeorará el clima de negocios en los próximos seis meses y 56% advirtió que es mal momento realizar inversiones.

También sigue la preocupación por el tema de la inflación por el aumento en los precios de los insumos, materias primas y los costos salariales en momentos en que se dará a conocer el incremento del salario mínimo para el 2026.

De ahí que el consenso de especialistas subió el pronóstico para la inflación subyacente que no incluye los precios de la energía ni alimentos frescos o bien los más volátiles.

Para el cierre de este año ven una subyacente subiendo a 4.25% desde el 4.22% de la encuesta pasada, en tanto para el 2026 la aumentaron de 3.80% a 3.90%.

Anticipan una inflación general de 3.74% para el año vigente frente al 3.78% que preveían un mes antes para este 2025; para el 2026 pasó de 3.81% a 3.90%.

desa/mgm