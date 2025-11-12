Más Información

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

La mañanera de Sheinbaum, 12 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 12 de noviembre, minuto a minuto

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

Declararán de nuevo agentes que cuidaban a Carlos Manzo

Declararán de nuevo agentes que cuidaban a Carlos Manzo

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Encapsulan el Zócalo; amurallan Palacio Nacional y Catedral

Encapsulan el Zócalo; amurallan Palacio Nacional y Catedral

CNTE hará 48 horas de paro; Segob refuta amenazas

CNTE hará 48 horas de paro; Segob refuta amenazas

VIDEOS “¿Quién te mandó?” Estos fueron los últimos momentos del asesino de Carlos Manzo

VIDEOS “¿Quién te mandó?” Estos fueron los últimos momentos del asesino de Carlos Manzo

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Migrantes centroamericanos caen en mentiras de polleros

Migrantes centroamericanos caen en mentiras de polleros

Obras en Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año

Obras en Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año

El costo de la en el ámbito urbano durante octubre reportó un incremento anual de 4.27%, tasa superior a la inflación general, que fue de 3.6%, mientras que en el ámbito rural fue de 2.93%, informó el (Inegi).

Hay que destacar que el costo de la canasta alimentaria en las áreas rural y urbana son los referentes de las (LPEI), para indicar que porcentaje de la población se encuentra en dicha condición.

Canasta Alimentaria

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de (de cualquier parte que se saque), fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria.

Lee también

Por lo que refiere al rubro de alimentos y fuera de casa, el aumento de su costo en el área rural y urbana fue similar, con una tasa anual de 7.5%.

El rubro de bistec de res (de cualquier parte que se saque), presentó un aumento de 19.4% también en ambas localidades, pero tuvo mayor incidencia en el ámbito rural. En este, la molida de res fue el tercer rubro que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria. En el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca

Líneas de Pobreza

Los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), que consideran los valores monetarios de la canasta alimentaria y la no alimentaria, fueron de 3.1% en el ámbito rural y 3.6% en el urbano. El incremento en el ámbito rural fue menor a la anual y en el ámbito urbano fue similar.

Lee también

Las Líneas de Pobreza por Ingresos se conforman de los alimentos (canasta alimentaria) y de (canasta no alimentaria).

Respecto a los productos que más contribuyeron al cambio anual de las LPI fueron los de la canasta alimentaria en los dos ámbitos; esta incidencia fue mayor en el urbano (59.9%) que en el rural (50.6%).

Respecto a la canasta no alimentaria, destacaron los rubros de y de educación, cultura y recreación por ser los de mayor incidencia en el ámbito rural. En el urbano, por su parte, destacaron los de educación, cultura y recreación, así como los de vivienda y .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reglamento de tránsito Edomex 2025: conoce las nuevas multas y cuánto tendrás que pagar. Foto: Canva

Reglamento de tránsito Edomex 2025: conoce las nuevas multas y cuánto tendrás que pagar

Pensión Bienestar beneficiarios con apellidos M y R reciben el pago en dos días; este es el motivo oficial. Foto: Canva / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar: beneficiarios con apellidos M y R reciben el pago en dos días; este es el motivo oficial

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

Estatus de solicitud de visa americana: ¿Cómo revisarlo si estás en el proceso?

Foto: iStock/DMEPhotography

Estados Unidos denegará visas de inmigrante a solicitantes con diabetes, cáncer y otras enfermedades

¿Por qué Wendy’s cerrará cientos de restaurantes en EU después de más de 50 años de historia? Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

¿Por qué Wendy’s cerrará cientos de restaurantes en EU después de más de 50 años de historia?