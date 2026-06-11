Ciudad Victoria.- La fórmula de Omeheira López y Francisco Garza de Coss presentó un recurso de impugnación ante la Comisión Estatal de Elecciones del PAN solicitando la revocación del acuerdo que declara válida la candidatura de Gloria Garza y César “Truko” Verástegui en el proceso interno de renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional .

El documento de impugnación publicado en el Comité Directivo Estatal del partido argumenta entre otras razones, la de haber declarado falsamente bajo protesta de decir verdad que no ha tenido ni tiene relaciones económicas, políticas, personas o análogas con personas que realicen o formen parte de organizaciones que tengan como fin o resultado cualquiera de las actividades a las que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Según un comunicado, lo anterior deviene de las sanciones que han sido impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a la empresa Grupo Jala Logistica S.A de C.V. cuyo propietario es José Alejandro Llanas Alba integrado y registrado en la planilla de Gloria Garza Jiménez y Verastegui Ostos el pasado 22 de mayo ante la Comisión Estatal de Elecciones.

López y Garza de Coss indican que la empresa ha sido sancionada por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) la cual es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que se encarga de hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales bloqueando los activos de países terroristas y narcotraficantes .

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La información oficial del gobierno de Estados Unidos especifica que la empresa del integrante de la planilla que originalmente registró Gloria Garza se dedica al robo de combustible y al contrabando de petróleo en la frontera suroeste de Estados Unidos y forma parte u opera para la organización narcoterrorista.

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El documento de impugnación dice que “No basta con haberlo sustituido posteriormente de manera ilegal, como para que se pueda considerar que el vínculo económico, político, personal o de amistad haya desaparecido, sino que, estamos ante la presencia cierta de que, Gloria Garza y César Verástegui cuentan con una relación estrecha con la persona que se encuentra señalada de tener vínculos con el crimen organizado y que incluso ya ha sido sancionada por las autoridades estadounidenses”.

“Es momento de que las autoridades partidistas señalen si verdaderamente están en contra de los narco-gobiernos de Morena o solo cuando las amistades o los recursos del crimen organizado puedan utilizarse para las campañas internas del Partido Acción Nacional ahí sí están permitidos”, dice el recurso de impugnación de Omeheira López y Francisco Garza de Coss.