La fiesta del futbol ya comenzó y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. En nuestro país, algunos de los encuentros se disputarán en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por lo que miles de aficionados nacionales y extranjeros visitarán estas ciudades para vivir la emoción del torneo.

Si entre tus planes está viajar a la capital de Jalisco para asistir a alguno de los partidos, también puedes conocer parte de su gastronomía para que disfrutes una experiencia completa dentro y fuera de las canchas.

¿Qué comida típica pueden comer los visitantes al Mundial en Guadalajara?

Conoce algunos de las comidas más representativos de la Perla Tapatía, auténticas joyas gastronómicas que conquistarán a cualquier visitante por su sabor y tradición.

Torta ahogada

Es, sin duda, el plato más representativo del lugar; aunque su origen es ambiguo, se dice que fue inventado por un jornalero que, al regresar a casa con hambre, improvisó una comida con los ingredientes que tenía: un birote salado y crujiente, frijoles, trozos de carne de cerdo y una salsa de jitomate.

Se debe ahogar en su totalidad la torta en el caldillo de chile ancho. Foto: Pexels

Pozole rojo

De acuerdo con Larousse Cocina, esta comida ya era elaborada por diversos pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los españoles, y en algunos rituales y ceremonias se preparaba con carne humana; sin embargo, esta práctica desapareció durante la época colonial.

En la actualidad, el pozole se hace principalmente con carne de cerdo o pollo, además de maíz cacahuazintle y, aunque existen variaciones por todo el país, el rojo hecho de chile ancho es el tradicional del lugar.

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Puedes acompañar el pozole rojo con tostadas y salsa macha. Foto: Feepik

Alambre de carne o de camarones al tequila

Es una comida que combina las proteínas con una de las bebidas más emblemáticos de Jalisco: el tequila. Para su elaboración, tanto los camarones como los cortes de carne se marinan previamente y, al finalizar la cocción, se sazonan con tequila añejo; por lo que queda con el sabor característico del agave.

Puedes acompañar el alambre con tortillas de harina. Foto: Freepik

Birria

Tradicionalmente se prepara con carne de chivo cocinada lentamente junto con una mezcla de especias, lo que le da su característico sabor y aroma.

Además de ser una comida típica tapatía, este es popular entre los habitantes por su fama como remedio para aliviar los síntomas de resaca.

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También puedes pedir las quesabirrias, que es una quesadilla con birria y queso derretido. Foto: Pexels

Carne en su jugo

Se trata de un caldo preparado con frijoles, carne de res y tocino; al momento de servirlo, cada comensal puede ponerle cebolla picada, cilantro, jugo de limón y distintas salsas, según su preferencia y puedes acompañarlo con tortillas recién hechas.

Si quieres un platillo que lleve frijoles, no puedes dejar de comer la carne en su jugo. Foto: Wikimedia Commons

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Caldo michi

Es una de las comidas menos conocidas del lugar, y su nombre michi es de origen náhuatl que significa pez, ya que esta preparación se elabora con pescado blanco fresco cocido en un caldo a base de jitomate, chile y verduras.

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Aunque no muy conocido, el caldo michi es una comida con mucho sabor. Foto: Pexels

Jericalla

Para cerrar tu comida tienes que comer un postre, y no cualquiera sino una jericalla, pues son cremosas, similares a las natillas o flanes, y al igual que estas están hechas a base de huevos, leche, azúcar y vainilla.

Las jericallas se hornean hasta obtener una textura suave y un ligero tono tatemado arriba, logrando así un delicioso postre con sabor a caramelo.

Si lo deseas puedes acompañarla con cajeta o lechera; pero si quieres añadir sabores contrasten el dulzor ponle frutas como la fresa, zarzamora o mango para darles un toque fresco y delicioso.

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La jericalla es el postre perfecto para concluir tu día. Foto: Pexels

¿Dónde encontrar comida típica de Guadalajara?

Durante su estancia en Guadalajara, los visitantes podrán encontrar estas comidas típicas en mercados, fondas, restaurantes y puestos ambulantes distribuidos por toda la ciudad.

Y quienes deseen complementar la experiencia gastronómica con una bebida tradicional pueden probar el tejuino, una preparación elaborada a base de maíz fermentado cuyo génesis se remonta a las antiguas culturas del occidente de México.

Así que, si asistirás a Guadalajara para vivir la emoción del Mundial, aprovecha también la oportunidad de descubrir los sabores del lugar.

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