La registra un avance frente al dólar, previo a la última decisión de política monetaria del año que anunciará este jueves el Banco de México ().

De acuerdo con Bloomberg, el abre en 17.98 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.16%.

En tanto que el Índice Dólar amanece este 18 de diciembre con un retroceso de 0.03%, frente a la canasta de divisas.

Tras la publicación de los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, el billete verde reportó una caída, ante el aumento del 2.6% interanual durante noviembre.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció la tasa de cambio para este 18 de diciembre en 18.02 pesos mexicanos.

Así se valúa el precio del dólar en principales bancos de México, de acuerdo con el portal financiero.

  • Banamex: 18.47 pesos por dólar
  • BBVA México: 18.25 pesos por dólar
  • Banorte: 18.35 peso por dólar
  • Banco Azteca: 18.65 pesos por dólar
