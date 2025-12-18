Más Información
La inflación en Estados Unidos fue más moderada de lo que los analistas esperaban en noviembre, según mostraron el jueves datos oficiales publicados con retraso.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 2.7% interanual en noviembre, informó el Departamento de Trabajo.
Este dato se ubicó por debajo del 3% registrado en septiembre, el mes más reciente para el que había datos completos debido a un prolongado cierre del gobierno.
