La inflación en Estados Unidos fue más moderada de lo que los analistas esperaban en noviembre, según mostraron el jueves datos oficiales publicados con retraso.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 2.7% interanual en noviembre, informó el Departamento de Trabajo.

Este dato se ubicó por debajo del 3% registrado en septiembre, el mes más reciente para el que había datos completos debido a un prolongado cierre del gobierno.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss