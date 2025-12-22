Más Información

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

La mañanera de Sheinbaum, 22 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 22 de diciembre, minuto a minuto

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”

Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”

El de este 22 de diciembre arranca con un costo en ventanillas bancarias de 19,6118 , lo que representa una apreciación del 0.02% comparado con el cierre de la jornada del viernes, de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció el precio del billete verde se estableció en 19,693200 pesos, niveles considerados para el (SAT) y el (Banxico) en la inversión.

La plataforma Bloomberg y analistas de Banco Base, prevén que durante la sesión del jueves el tipo de cambio cotice entre 19,54 y 19,72 pesos por dólar.

Lee también

Precio del dólar, euro y petróleo este 22 de diciembre

Precio de venta del dólar:

  • Citibanamex $20,14
  • Banorte $19,95
  • BBVA $19,92
  • Banco Azteca $19,79
  • Scotiabank $20,80
  • CIBanco $19,84
  • Inbursa $20,30

En promedio, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México () el dólar se vende en 19,61 pesos.

Lee también

Precio de venta del euro:

  • Banco azteca $21,09
  • Citibanamex $20,8924
  • Banorte $21,20
  • BBVA $21,43

El precio del euro es de 20,8896 pesos por unidad, de acuerdo con el Banco de México.

Lee también

Precio del petróleo mexicano

  • El petróleo de exportación se vende en 67.21 dólares por barril, lo que equivale a un incremento de 4,06% comparado con la jornada del 19 de diciembre.

Por lo que la gasolina se vende por litro a nivel nacional en $21.65 por litro, mientras que la premium está en $23.77 pesos por litro, según Bloomberg.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]