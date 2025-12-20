Wall Street cerró este viernes en verde, en la última semana completa de operaciones del año, que estuvo marcada por unos datos de inflación más bajos de lo esperado y por un optimismo renovado en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

Los datos de inflación de noviembre, que se moderaron hasta 2.7%, impulsaron el optimismo en las operaciones en Wall Street, ya que los expertos habían pronosticado una tendencia de aumento estable debido al impacto de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por otro lado, disminuyeron las preocupaciones en torno a la inteligencia artificial, después de que la fabricante de chips Micron Technology presentó un sólido pronóstico de ingresos que le valió para cerrar la semana con una subida de 10.28%.

Nvidia también subió, con unas ganancias semanales de 3.41%, pese al aumento de la competencia en el sector.

También en el plano tecnológico, Oracle, que tuvo una montaña rusa de semana y hoy cerró con una subida de 6.63% tras varios días en pérdidas, consiguió cerrar en verde, ganando 1.05%.

El Nasdaq, índice de las grandes tecnológicas de la inteligencia artificial, sumó 0.4% esta semana.

El S&P 500, donde cotizan múltiples empresas de este sector, ganó 0.1% en la semana, mientras que el Dow Jones, principal indicador de Wall Street, perdió 0.6%.

Al toque de campana de este viernes, los tres índices cerraron en verde: el Dow Jones ganó 0.38% hasta 48 mil 135 puntos; el S&P 500 se elevó 0.89% para concluir sobre 6 mil 834 unidades, y el Nasdaq se incrementó 1.31% y despidió el viernes en 23 mil 307 enteros.

Destacó durante esta semana la caída de la firma de ropa deportiva Nike, que ayer perdió 10.54% tras unos resultados que no cumplieron las expectativas de los inversores, acumulando pérdidas semanales de 12.98%.

En tanto, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 0.3% y acabó sobre 63 mil 967 puntos. En la semana, el índice presentó una baja de 1.2%, lo que llevó el rendimiento acumulado de diciembre a 0.6% y el de 2025 a 29.2%.

De las 35 emisoras que integran el indicador, 20 registraron pérdidas respecto al viernes previo.

Los retrocesos más relevantes fueron de Banco del Bajío, Orbia y La Comer, mientras que Peñoles, Grupo BMV y Cemex concentraron los avances más destacados.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 0.91% y finalizó en 56.66 dólares el barril, después de que Trump dijera que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela. EFE